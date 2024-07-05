Украина рассчитывает получить 2,5 тысячи дронов от Латвии
Минобороны Украины: Латвия в июле передаст Киеву партию из 2,5 тысяч дронов
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Украина рассчитывает получить в июле партию из 2,5 тысяч дронов от Латвии, первая партия из 300 беспилотников ожидается в ближайшие дни, сообщило в пятницу издание минобороны страны "АрмияInform" в Telegram-канале.
"Латвия в июле передаст Украине 2500 беспилотников на 4 миллиона евро. Первая партия из 300 беспилотников, производимых семью латвийскими компаниями, будет доставлена на Украину в ближайшие дни", - говорится в сообщении издания.
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Уточняется, что в этом году латвийская сторона выделила Украине 20 миллионов евро на приобретение дронов. Кроме того, по данным издания, в апреле-мае Латвия уже отправила ВСУ 135 ударных БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы разной мощности на общую сумму около 1 миллиона евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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