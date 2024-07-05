https://ria.ru/20240705/ukraina-1957716641.html

Украина рассчитывает получить 2,5 тысячи дронов от Латвии

Украина рассчитывает получить 2,5 тысячи дронов от Латвии - РИА Новости, 05.07.2024

Украина рассчитывает получить 2,5 тысячи дронов от Латвии

Украина рассчитывает получить в июле партию из 2,5 тысяч дронов от Латвии, первая партия из 300 беспилотников ожидается в ближайшие дни, сообщило в пятницу... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:48

2024-07-05T16:48

2024-07-05T16:48

в мире

украина

россия

латвия

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Украина рассчитывает получить в июле партию из 2,5 тысяч дронов от Латвии, первая партия из 300 беспилотников ожидается в ближайшие дни, сообщило в пятницу издание минобороны страны "АрмияInform" в Telegram-канале. "Латвия в июле передаст Украине 2500 беспилотников на 4 миллиона евро. Первая партия из 300 беспилотников, производимых семью латвийскими компаниями, будет доставлена на Украину в ближайшие дни", - говорится в сообщении издания. Уточняется, что в этом году латвийская сторона выделила Украине 20 миллионов евро на приобретение дронов. Кроме того, по данным издания, в апреле-мае Латвия уже отправила ВСУ 135 ударных БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы разной мощности на общую сумму около 1 миллиона евро. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240422/pvo-1941451552.html

https://ria.ru/20240215/bpla-1927542305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, латвия, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины