https://ria.ru/20240705/ukraina-1957699643.html

В Киеве устроили истерику из-за визита Орбана в Москву

В Киеве устроили истерику из-за визита Орбана в Москву - РИА Новости, 05.07.2024

В Киеве устроили истерику из-за визита Орбана в Москву

МИД Украины опубликовал заявление, в котором выразил свое возмущение визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву на переговоры с президентом России РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T15:56

2024-07-05T15:56

2024-07-05T16:00

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. МИД Украины опубликовал заявление, в котором выразил свое возмущение визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным."Напоминаем, что для нашего государства принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым и призываем все государства неуклонно его придерживаться", — утверждают они.Украинский МИД отметил, что единственным вариантом для переговоров является "формула мира" Владимира Зеленского.Ранее днем Орбан прилетел в Москву на переговоры с Путиным. Это вызвало шквал критики и возмущения в его адрес со стороны европейских политиков.На прошлой неделе Орбан находился на Украине, где встретился с Владимиром Зеленским. На пресс-конференции с ним венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Позже Орбан заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что у Владимира Зеленского есть сомнения насчет его предложения.

https://ria.ru/20240705/sholts-1957652596.html

https://ria.ru/20240705/rossiya-1957552684.html

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