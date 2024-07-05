https://ria.ru/20240705/ukraina-1957699643.html
В Киеве устроили истерику из-за визита Орбана в Москву
В Киеве устроили истерику из-за визита Орбана в Москву - РИА Новости, 05.07.2024
В Киеве устроили истерику из-за визита Орбана в Москву
МИД Украины опубликовал заявление, в котором выразил свое возмущение визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву на переговоры с президентом России РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:56
2024-07-05T15:56
2024-07-05T16:00
в мире
украина
москва
киев
виктор орбан
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957630741_0:31:2048:1183_1920x0_80_0_0_83fdc59c9141a9e168704a8f8ab0cc5e.jpg
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. МИД Украины опубликовал заявление, в котором выразил свое возмущение визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным."Напоминаем, что для нашего государства принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым и призываем все государства неуклонно его придерживаться", — утверждают они.Украинский МИД отметил, что единственным вариантом для переговоров является "формула мира" Владимира Зеленского.Ранее днем Орбан прилетел в Москву на переговоры с Путиным. Это вызвало шквал критики и возмущения в его адрес со стороны европейских политиков.На прошлой неделе Орбан находился на Украине, где встретился с Владимиром Зеленским. На пресс-конференции с ним венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Позже Орбан заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что у Владимира Зеленского есть сомнения насчет его предложения.
https://ria.ru/20240705/sholts-1957652596.html
https://ria.ru/20240705/rossiya-1957552684.html
украина
москва
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957630741_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_56b2faad609eb67f0372864097e6df8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, москва, киев, виктор орбан, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Украина, Москва, Киев, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Владимир Путин
В Киеве устроили истерику из-за визита Орбана в Москву
МИД Украины возмутился, что Орбан не согласовал с Киевом визит в Москву