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В Киеве устроили истерику из-за визита Орбана в Москву - РИА Новости, 05.07.2024
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15:56 05.07.2024 (обновлено: 16:00 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957699643.html
В Киеве устроили истерику из-за визита Орбана в Москву
В Киеве устроили истерику из-за визита Орбана в Москву - РИА Новости, 05.07.2024
В Киеве устроили истерику из-за визита Орбана в Москву
МИД Украины опубликовал заявление, в котором выразил свое возмущение визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву на переговоры с президентом России РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:56
2024-07-05T16:00
в мире
украина
москва
киев
виктор орбан
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. МИД Украины опубликовал заявление, в котором выразил свое возмущение визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным."Напоминаем, что для нашего государства принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым и призываем все государства неуклонно его придерживаться", — утверждают они.Украинский МИД отметил, что единственным вариантом для переговоров является "формула мира" Владимира Зеленского.Ранее днем Орбан прилетел в Москву на переговоры с Путиным. Это вызвало шквал критики и возмущения в его адрес со стороны европейских политиков.На прошлой неделе Орбан находился на Украине, где встретился с Владимиром Зеленским. На пресс-конференции с ним венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Позже Орбан заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что у Владимира Зеленского есть сомнения насчет его предложения.
https://ria.ru/20240705/sholts-1957652596.html
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в мире, украина, москва, киев, виктор орбан, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Украина, Москва, Киев, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Владимир Путин
В Киеве устроили истерику из-за визита Орбана в Москву

МИД Украины возмутился, что Орбан не согласовал с Киевом визит в Москву

© Фото : соцсети премьер-министраПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аэропорту Внуково
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : соцсети премьер-министра
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аэропорту Внуково
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. МИД Украины опубликовал заявление, в котором выразил свое возмущение визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
"Напоминаем, что для нашего государства принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым и призываем все государства неуклонно его придерживаться", — утверждают они.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Шольц резко высказался о визите Орбана в Москву
Вчера, 13:57
Украинский МИД отметил, что единственным вариантом для переговоров является "формула мира" Владимира Зеленского.
Ранее днем Орбан прилетел в Москву на переговоры с Путиным. Это вызвало шквал критики и возмущения в его адрес со стороны европейских политиков.
На прошлой неделе Орбан находился на Украине, где встретился с Владимиром Зеленским. На пресс-конференции с ним венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Позже Орбан заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что у Владимира Зеленского есть сомнения насчет его предложения.
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В миреУкраинаМоскваКиевВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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