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"Подошли к городу". Украинский генерал раскрыл, что случилось в зоне СВО - РИА Новости, 05.07.2024
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15:01 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957683733.html
"Подошли к городу". Украинский генерал раскрыл, что случилось в зоне СВО
"Подошли к городу". Украинский генерал раскрыл, что случилось в зоне СВО - РИА Новости, 05.07.2024
"Подошли к городу". Украинский генерал раскрыл, что случилось в зоне СВО
Российские военные продвинулись под Торецком в ДНР, заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью NV... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:01
2024-07-05T15:01
в мире
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российские военные продвинулись под Торецком в ДНР, заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью NV. "Они использовали, можно здесь по-разному оценивать, ротационный вопрос. Так или иначе продвинулись активно на Торецком направлении и подошли уже непосредственно к самому городу и бои завязались на окраинах", — сказал он. Кроме того, не менее сложная ситуация в районе города Часов Яр, там украинские солдаты отступают из-за массированных ударов российской артиллерии и из-за недоукомплектованности подразделений, добавил генерал. Минобороны России в среду сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили район "Новый" населенного пункта Часов Яр в ДНР и улучшили положение по переднему краю.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957574742.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
"Подошли к городу". Украинский генерал раскрыл, что случилось в зоне СВО

Генерал ВСУ Романенко заявил, что ВС России продвинулись в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российские военные продвинулись под Торецком в ДНР, заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью NV.

"Они использовали, можно здесь по-разному оценивать, ротационный вопрос. Так или иначе продвинулись активно на Торецком направлении и подошли уже непосредственно к самому городу и бои завязались на окраинах", — сказал он.
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Кроме того, не менее сложная ситуация в районе города Часов Яр, там украинские солдаты отступают из-за массированных ударов российской артиллерии и из-за недоукомплектованности подразделений, добавил генерал.

Минобороны России в среду сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили район "Новый" населенного пункта Часов Яр в ДНР и улучшили положение по переднему краю.
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