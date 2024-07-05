"Подошли к городу". Украинский генерал раскрыл, что случилось в зоне СВО
Генерал ВСУ Романенко заявил, что ВС России продвинулись в ДНР
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российские военные продвинулись под Торецком в ДНР, заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью NV.
"Они использовали, можно здесь по-разному оценивать, ротационный вопрос. Так или иначе продвинулись активно на Торецком направлении и подошли уже непосредственно к самому городу и бои завязались на окраинах", — сказал он.
"Они использовали, можно здесь по-разному оценивать, ротационный вопрос. Так или иначе продвинулись активно на Торецком направлении и подошли уже непосредственно к самому городу и бои завязались на окраинах", — сказал он.
Кроме того, не менее сложная ситуация в районе города Часов Яр, там украинские солдаты отступают из-за массированных ударов российской артиллерии и из-за недоукомплектованности подразделений, добавил генерал.
Минобороны России в среду сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили район "Новый" населенного пункта Часов Яр в ДНР и улучшили положение по переднему краю.
Минобороны России в среду сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили район "Новый" населенного пункта Часов Яр в ДНР и улучшили положение по переднему краю.