https://ria.ru/20240705/ukraina-1957683733.html

"Подошли к городу". Украинский генерал раскрыл, что случилось в зоне СВО

"Подошли к городу". Украинский генерал раскрыл, что случилось в зоне СВО - РИА Новости, 05.07.2024

"Подошли к городу". Украинский генерал раскрыл, что случилось в зоне СВО

Российские военные продвинулись под Торецком в ДНР, заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью NV... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T15:01

2024-07-05T15:01

2024-07-05T15:01

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российские военные продвинулись под Торецком в ДНР, заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью NV. "Они использовали, можно здесь по-разному оценивать, ротационный вопрос. Так или иначе продвинулись активно на Торецком направлении и подошли уже непосредственно к самому городу и бои завязались на окраинах", — сказал он. Кроме того, не менее сложная ситуация в районе города Часов Яр, там украинские солдаты отступают из-за массированных ударов российской артиллерии и из-за недоукомплектованности подразделений, добавил генерал. Минобороны России в среду сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили район "Новый" населенного пункта Часов Яр в ДНР и улучшили положение по переднему краю.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957574742.html

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в мире, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины