https://ria.ru/20240705/ukraina-1957614443.html
Украинского снайпера заочно приговорили к пожизненному заключению
Украинского снайпера заочно приговорили к пожизненному заключению - РИА Новости, 05.07.2024
Украинского снайпера заочно приговорили к пожизненному заключению
Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному заключению украинского снайпера, расстрелявшего в Мариуполе двух взрослых и ребенка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T12:04
2024-07-05T12:04
2024-07-05T12:04
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
мариуполь
россия
главная военная прокуратура
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному заключению украинского снайпера, расстрелявшего в Мариуполе двух взрослых и ребенка, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении снайпера 15-й отдельной бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины солдата Ивана Филипова… заочно приговорил Филипова к пожизненному лишению свободы", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что в марте 2022 года в Мариуполе Филипов увидел гражданский автомобиль с людьми, в котором ехала мужчина и женщина с маленьким ребенком, и расстрелял их из снайперской винтовки. Поскольку Филипов скрылся от следствия и суда за пределами России, он был объявлен в международный розыск, ему заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором РФ, а также в убийстве двух и более лиц, малолетнего, совершенном по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды.
https://ria.ru/20240702/prigovor-1956863390.html
https://ria.ru/20240524/svo-1948084003.html
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донецкая народная республика, мариуполь, россия, главная военная прокуратура
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Россия, Главная военная прокуратура
Украинского снайпера заочно приговорили к пожизненному заключению
Суд ДНР заочно приговорил украинского снайпера к пожизненному заключению