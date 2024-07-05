https://ria.ru/20240705/ukraina-1957602019.html
В украинских застенках находятся тысячи инакомыслящих, заявил Мирошник
В украинских застенках находятся тысячи инакомыслящих, заявил Мирошник - РИА Новости, 05.07.2024
В украинских застенках находятся тысячи инакомыслящих, заявил Мирошник
В "украинских застенках" находятся тысячи инакомыслящих, но западные правозащитные организации это не интересует, заявил посол МИД РФ по преступлениям киевского РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:28
2024-07-05T11:28
2024-07-05T11:46
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В "украинских застенках" находятся тысячи инакомыслящих, но западные правозащитные организации это не интересует, заявил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Я упомянул только троих узников совести, находящихся сейчас в украинских застенках, но, на самом деле, их там тысячи и тысячи. При этом, ни судьба потерпевших, пострадавших от рук украинских боевиков российских журналистов, ни судьба украинских журналистов, позволивших себе выступить против диктатуры Зеленского, никого в "цивилизованных" правозащитных кругах не интересует. Лидеры западных стран-спонсоров киевского режима намеренно закрывают глаза на любые преступления клики Зеленского и его самого", - сказал Мирошник на брифинге.
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В украинских застенках находятся тысячи инакомыслящих, заявил Мирошник
Мирошник: в украинских застенках находятся тысячи инакомыслящих