https://ria.ru/20240705/ukraina-1957602019.html

В украинских застенках находятся тысячи инакомыслящих, заявил Мирошник

В украинских застенках находятся тысячи инакомыслящих, заявил Мирошник - РИА Новости, 05.07.2024

В украинских застенках находятся тысячи инакомыслящих, заявил Мирошник

В "украинских застенках" находятся тысячи инакомыслящих, но западные правозащитные организации это не интересует, заявил посол МИД РФ по преступлениям киевского РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T11:28

2024-07-05T11:28

2024-07-05T11:46

украина

россия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В "украинских застенках" находятся тысячи инакомыслящих, но западные правозащитные организации это не интересует, заявил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Я упомянул только троих узников совести, находящихся сейчас в украинских застенках, но, на самом деле, их там тысячи и тысячи. При этом, ни судьба потерпевших, пострадавших от рук украинских боевиков российских журналистов, ни судьба украинских журналистов, позволивших себе выступить против диктатуры Зеленского, никого в "цивилизованных" правозащитных кругах не интересует. Лидеры западных стран-спонсоров киевского режима намеренно закрывают глаза на любые преступления клики Зеленского и его самого", - сказал Мирошник на брифинге.

https://ria.ru/20240701/svo-1956156464.html

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