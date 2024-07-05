https://ria.ru/20240705/ukraina-1957574742.html

"Максимальные потери". Решение ВСУ в ДНР вызвало бурную реакцию в Британии

"Максимальные потери". Решение ВСУ в ДНР вызвало бурную реакцию в Британии - РИА Новости, 05.07.2024

"Максимальные потери". Решение ВСУ в ДНР вызвало бурную реакцию в Британии

Читатели Financial Times активно обсуждают заявление официального представителя ВСУ Назара Волошина о том, что украинские войска оставили часть позиций в городе РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T10:18

2024-07-05T10:18

2024-07-05T15:16

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Читатели Financial Times активно обсуждают заявление официального представителя ВСУ Назара Волошина о том, что украинские войска оставили часть позиций в городе Часов Яр в ДНР. "Погодите, мне же всю дорогу втирают, что Украина выигрывает", — написал один из комментаторов. "Украина в таком же плачевном состоянии, что и мозги Джо Байдена", — сыронизировал другой. "Реальный факт заключается в том, что русские захватывают одну стратегическую точку за другой по своему усмотрению. Россия продвигается вперед осторожно и не торопясь, нанося Киеву максимальные потери. Русские выдавливают ВСУ с подготовленных позиций, делая дальнейшее рытье траншей напрасным. Танки вроде "Леопардов" были мощным инструментом... в 1980-е. Сегодня комбинированное использование быстроходной техники и тактики "роя беспилотников" обеспечивает более дешевый и гибкий подход", — поделился мнением еще один из пользователей. "В этом конфликте Украине не выиграть, сколько бы денег и оружия мы бы ей ни скормили. Все страны мира, за исключением партии вечной войны, "Семерки" и стран НАТО, призывают к прекращению огня и началу переговоров. Пусть дипломаты начнут отрабатывать свои зарплаты и остановят трагическое кровопролитие", — заключили читатели. Минобороны России в среду сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили район "Новый" населенного пункта Часов Яр в ДНР и улучшили положение по переднему краю.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

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в мире, украина, вооруженные силы украины, часов яр, донецкая народная республика