Рейтинг@Mail.ru
"Максимальные потери". Решение ВСУ в ДНР вызвало бурную реакцию в Британии - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:18 05.07.2024 (обновлено: 15:16 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957574742.html
"Максимальные потери". Решение ВСУ в ДНР вызвало бурную реакцию в Британии
"Максимальные потери". Решение ВСУ в ДНР вызвало бурную реакцию в Британии - РИА Новости, 05.07.2024
"Максимальные потери". Решение ВСУ в ДНР вызвало бурную реакцию в Британии
Читатели Financial Times активно обсуждают заявление официального представителя ВСУ Назара Волошина о том, что украинские войска оставили часть позиций в городе РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T10:18
2024-07-05T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
часов яр
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c77169bfb6cdfbc8aaf7a1406f7ffd4e.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Читатели Financial Times активно обсуждают заявление официального представителя ВСУ Назара Волошина о том, что украинские войска оставили часть позиций в городе Часов Яр в ДНР. "Погодите, мне же всю дорогу втирают, что Украина выигрывает", — написал один из комментаторов. "Украина в таком же плачевном состоянии, что и мозги Джо Байдена", — сыронизировал другой. "Реальный факт заключается в том, что русские захватывают одну стратегическую точку за другой по своему усмотрению. Россия продвигается вперед осторожно и не торопясь, нанося Киеву максимальные потери. Русские выдавливают ВСУ с подготовленных позиций, делая дальнейшее рытье траншей напрасным. Танки вроде "Леопардов" были мощным инструментом... в 1980-е. Сегодня комбинированное использование быстроходной техники и тактики "роя беспилотников" обеспечивает более дешевый и гибкий подход", — поделился мнением еще один из пользователей. "В этом конфликте Украине не выиграть, сколько бы денег и оружия мы бы ей ни скормили. Все страны мира, за исключением партии вечной войны, "Семерки" и стран НАТО, призывают к прекращению огня и началу переговоров. Пусть дипломаты начнут отрабатывать свои зарплаты и остановят трагическое кровопролитие", — заключили читатели. Минобороны России в среду сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили район "Новый" населенного пункта Часов Яр в ДНР и улучшили положение по переднему краю.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957560000.html
https://ria.ru/20240705/obeskurazhivajusche-1957552229.html
украина
часов яр
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f6b2cc0ca5fe1a171f2da8b6f82bcd7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, часов яр, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Часов Яр, Донецкая Народная Республика

"Максимальные потери". Решение ВСУ в ДНР вызвало бурную реакцию в Британии

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Читатели Financial Times активно обсуждают заявление официального представителя ВСУ Назара Волошина о том, что украинские войска оставили часть позиций в городе Часов Яр в ДНР.

"Погодите, мне же всю дорогу втирают, что Украина выигрывает", — написал один из комментаторов.
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
В ВСУ сделали неприятное для Украины заявление о ВС России
Вчера, 09:28
"Украина в таком же плачевном состоянии, что и мозги Джо Байдена", — сыронизировал другой.

"Реальный факт заключается в том, что русские захватывают одну стратегическую точку за другой по своему усмотрению. Россия продвигается вперед осторожно и не торопясь, нанося Киеву максимальные потери. Русские выдавливают ВСУ с подготовленных позиций, делая дальнейшее рытье траншей напрасным. Танки вроде "Леопардов" были мощным инструментом... в 1980-е. Сегодня комбинированное использование быстроходной техники и тактики "роя беспилотников" обеспечивает более дешевый и гибкий подход", — поделился мнением еще один из пользователей.

"В этом конфликте Украине не выиграть, сколько бы денег и оружия мы бы ей ни скормили. Все страны мира, за исключением партии вечной войны, "Семерки" и стран НАТО, призывают к прекращению огня и началу переговоров. Пусть дипломаты начнут отрабатывать свои зарплаты и остановят трагическое кровопролитие", — заключили читатели.

Минобороны России в среду сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили район "Новый" населенного пункта Часов Яр в ДНР и улучшили положение по переднему краю.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
"Обескураживающе". Поступок командования ВСУ вызвал тревогу в ФРГ
Вчера, 08:49
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныЧасов ЯрДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала