https://ria.ru/20240705/ukraina-1957572897.html
Белоруссия на фоне военной активности на Украины усиливает границу
Белоруссия на фоне военной активности на Украины усиливает границу - РИА Новости, 05.07.2024
Белоруссия на фоне военной активности на Украины усиливает границу
Минск на фоне военной активности на Украине в приграничье с Белоруссией усиливает южную границу, заявил заместитель начальника генерального штаба вооруженных... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T10:10
2024-07-05T10:10
2024-07-05T10:33
украина
белоруссия
специальная военная операция на украине
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МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Минск на фоне военной активности на Украине в приграничье с Белоруссией усиливает южную границу, заявил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк."Исходя из складывающейся обстановки (на границе с Украиной - ред.), существующих тенденций ее развития и с учетом разного рода заявлений западных политиков, руководству министерства обороны приходится принимать адекватные меры реагирования… В рамках этого назначенным составом сил и средств вооруженных сил совместно с подразделениями других войск и воинских формирований выполняются задачи по усилению южной границы (с Украиной - ред.)", - сказал Куприянюк на брифинге в пятницу.Он подчеркнул, что в интересах обеспечения пограничной безопасности регулярно проводятся совместные тренировки разнородных сил и средств по реагированию на возможные провокации и инциденты. "Для прикрытия основных дорожных направлений спланированы маневренные действия общевойсковых подразделений при поддержке ракетных войск и артиллерии, а также боевой авиации. В интересах противовоздушной обороны важных государственных и военных объектов нарастили дежурные силы и средства противовоздушной обороны, развернули дополнительные подразделения радиоэлектронной борьбы", - сообщил замначальника белорусского генштаба.Куприянюк добавил, что с целью мониторинга обстановки широко задействуется беспилотная авиация, наземные системы наблюдения и контроля, что позволяет постоянно отслеживать ситуацию на границе и своевременно реагировать на ее изменения."К данным мероприятиям на ротационной основе привлекаются подразделения практически всех видов вооруженных сил и родов войск. Созданная оперативная система реагирования позволяет в любое время обеспечить военную безопасность нашего государства", - подчеркнул он. Вместе с тем Куприянюк выразил надежду, что дальнейшего роста эскалации удастся избежать. "Полагаем, что нас услышат и нам удастся не допустить дальнейшей эскалации", - сказал он.
https://radiosputnik.ru/20240704/vsu-1957398645.html
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украина, белоруссия
Украина, Белоруссия, Специальная военная операция на Украине
Белоруссия на фоне военной активности на Украины усиливает границу
Генштаб Белоруссии: Минск усиливает южную границу
МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Минск на фоне военной активности на Украине в приграничье с Белоруссией усиливает южную границу, заявил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк.
«
"Исходя из складывающейся обстановки (на границе с Украиной - ред.), существующих тенденций ее развития и с учетом разного рода заявлений западных политиков, руководству министерства обороны приходится принимать адекватные меры реагирования… В рамках этого назначенным составом сил и средств вооруженных сил совместно с подразделениями других войск и воинских формирований выполняются задачи по усилению южной границы (с Украиной - ред.)", - сказал Куприянюк на брифинге в пятницу.
Он подчеркнул, что в интересах обеспечения пограничной безопасности регулярно проводятся совместные тренировки разнородных сил и средств по реагированию на возможные провокации и инциденты. "Для прикрытия основных дорожных направлений спланированы маневренные действия общевойсковых подразделений при поддержке ракетных войск и артиллерии, а также боевой авиации. В интересах противовоздушной обороны важных государственных и военных объектов нарастили дежурные силы и средства противовоздушной обороны, развернули дополнительные подразделения радиоэлектронной борьбы", - сообщил замначальника белорусского генштаба.
Куприянюк добавил, что с целью мониторинга обстановки широко задействуется беспилотная авиация, наземные системы наблюдения и контроля, что позволяет постоянно отслеживать ситуацию на границе и своевременно реагировать на ее изменения.
«
"К данным мероприятиям на ротационной основе привлекаются подразделения практически всех видов вооруженных сил и родов войск. Созданная оперативная система реагирования позволяет в любое время обеспечить военную безопасность нашего государства", - подчеркнул он. Вместе с тем Куприянюк выразил надежду, что дальнейшего роста эскалации удастся избежать. "Полагаем, что нас услышат и нам удастся не допустить дальнейшей эскалации", - сказал он.