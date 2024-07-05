В ВСУ сделали неприятное для Украины заявление о ВС России
Inertia: в ВСУ заявили о проблемах в ДНР из-за тактики ВС России
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Представитель группировки ВСУ "Хортица" заявил о проблемах в ДНР из-за тактики российских военных, пишет Interia.
"Интенсивность обстрелов со стороны противника не уменьшилась, россияне продолжают атаковать..." — цитирует его издание.
"Интенсивность обстрелов со стороны противника не уменьшилась, россияне продолжают атаковать..." — цитирует его издание.
По его словам, российские военные рассредоточиваются и атакуют позиции ВСУ, внимание от действий своих подразделений они пытаются отвлечь усиленной артиллерийской атакой или ударами дронов-камикадзе и "Ланцетов".
По его словам, особенно ожесточенные бои проходят в окрестностях города Часов Яр.
В среду министерство обороны России сообщило, что совокупные потери противника за минувшие сутки составили: до 1740 солдат, вертолет, две системы ПВО, 12 танков и других бронемашин, РСЗО, 57 артиллерийских орудий, 51 военный автомобиль.
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По его словам, особенно ожесточенные бои проходят в окрестностях города Часов Яр.
В среду министерство обороны России сообщило, что совокупные потери противника за минувшие сутки составили: до 1740 солдат, вертолет, две системы ПВО, 12 танков и других бронемашин, РСЗО, 57 артиллерийских орудий, 51 военный автомобиль.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>