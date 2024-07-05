https://ria.ru/20240705/ukraina-1957560000.html

В ВСУ сделали неприятное для Украины заявление о ВС России

В ВСУ сделали неприятное для Украины заявление о ВС России - РИА Новости, 05.07.2024

В ВСУ сделали неприятное для Украины заявление о ВС России

Представитель группировки ВСУ "Хортица" заявил о проблемах в ДНР из-за тактики российских военных, пишет Interia. "Интенсивность обстрелов со стороны противника РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T09:28

2024-07-05T09:28

2024-07-05T10:23

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Представитель группировки ВСУ "Хортица" заявил о проблемах в ДНР из-за тактики российских военных, пишет Interia. "Интенсивность обстрелов со стороны противника не уменьшилась, россияне продолжают атаковать..." — цитирует его издание. По его словам, российские военные рассредоточиваются и атакуют позиции ВСУ, внимание от действий своих подразделений они пытаются отвлечь усиленной артиллерийской атакой или ударами дронов-камикадзе и "Ланцетов". По его словам, особенно ожесточенные бои проходят в окрестностях города Часов Яр. В среду министерство обороны России сообщило, что совокупные потери противника за минувшие сутки составили: до 1740 солдат, вертолет, две системы ПВО, 12 танков и других бронемашин, РСЗО, 57 артиллерийских орудий, 51 военный автомобиль. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240705/obeskurazhivajusche-1957552229.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957574742.html

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в мире, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины