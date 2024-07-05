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В ВСУ сделали неприятное для Украины заявление о ВС России - РИА Новости, 05.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:28 05.07.2024 (обновлено: 10:23 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957560000.html
В ВСУ сделали неприятное для Украины заявление о ВС России
В ВСУ сделали неприятное для Украины заявление о ВС России - РИА Новости, 05.07.2024
В ВСУ сделали неприятное для Украины заявление о ВС России
Представитель группировки ВСУ "Хортица" заявил о проблемах в ДНР из-за тактики российских военных, пишет Interia. "Интенсивность обстрелов со стороны противника РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T09:28
2024-07-05T10:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Представитель группировки ВСУ "Хортица" заявил о проблемах в ДНР из-за тактики российских военных, пишет Interia. "Интенсивность обстрелов со стороны противника не уменьшилась, россияне продолжают атаковать..." — цитирует его издание. По его словам, российские военные рассредоточиваются и атакуют позиции ВСУ, внимание от действий своих подразделений они пытаются отвлечь усиленной артиллерийской атакой или ударами дронов-камикадзе и "Ланцетов". По его словам, особенно ожесточенные бои проходят в окрестностях города Часов Яр. В среду министерство обороны России сообщило, что совокупные потери противника за минувшие сутки составили: до 1740 солдат, вертолет, две системы ПВО, 12 танков и других бронемашин, РСЗО, 57 артиллерийских орудий, 51 военный автомобиль. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240705/obeskurazhivajusche-1957552229.html
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957574742.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ВСУ сделали неприятное для Украины заявление о ВС России

Inertia: в ВСУ заявили о проблемах в ДНР из-за тактики ВС России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Представитель группировки ВСУ "Хортица" заявил о проблемах в ДНР из-за тактики российских военных, пишет Interia.

"Интенсивность обстрелов со стороны противника не уменьшилась, россияне продолжают атаковать..." — цитирует его издание.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
"Обескураживающе". Поступок командования ВСУ вызвал тревогу в ФРГ
Вчера, 08:49
По его словам, российские военные рассредоточиваются и атакуют позиции ВСУ, внимание от действий своих подразделений они пытаются отвлечь усиленной артиллерийской атакой или ударами дронов-камикадзе и "Ланцетов".

По его словам, особенно ожесточенные бои проходят в окрестностях города Часов Яр.

В среду министерство обороны России сообщило, что совокупные потери противника за минувшие сутки составили: до 1740 солдат, вертолет, две системы ПВО, 12 танков и других бронемашин, РСЗО, 57 артиллерийских орудий, 51 военный автомобиль.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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