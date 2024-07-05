https://ria.ru/20240705/ukraina-1957552823.html

Председательство в ЕС не дает мандат на переговоры по Украине, заявил Орбан

Председательство в ЕС не дает мандат на переговоры по Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 05.07.2024

Председательство в ЕС не дает мандат на переговоры по Украине, заявил Орбан

Председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры,... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T08:56

2024-07-05T08:56

2024-07-05T10:18

украина

венгрия

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Орбан во вторник посетил Киев с первым за 12 лет визитом. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза."Еще раз уточню, председательство Венгрии в ЕС не дает мандата на переговоры от имени ЕС, но мы можем выяснить, какая сторона до куда готова пойти и после того, как выясним, лидеры ЕС уже вместе могут принимать решения, а после решений уже можно будет вести переговоры, от этого мы, к сожалению, пока далеко", - сказал Орбан.По его словам, Венгрия "не имеет достаточного веса", но может стать "средством в руках желающих мира людей", чтобы побудить обе стороны к "долгому пути, в конце которого могут быть прекращение огня и мирные переговоры"."Я делаю единственное: я еду в те места, где есть война или военная опасность, негативные последствия которой существуют и для Венгрии, и выясняю факты, задаю вопросы. Я задал Зеленскому три-четыре важных вопроса: что он думает, каковы его намерения, где те красные линии, до которых он может идти в интересах мира. Если мы не выясним этого в Брюсселе, то не сможем приблизиться к миру, потому что мир сам по себе не наступит", - сказал Орбан. По словам, Орбана "обе стороны боятся", что возможное прекращение огня противник использует в своих интересах.Ранее в четверг венгерские СМИ сообщили, что Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в пятницу совершат визит в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина в пятницу насыщенный график, о котором Кремль будет информировать.

https://ria.ru/20240703/peregovory-1957225352.html

https://ria.ru/20240703/zelenskiy-1957163855.html

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украина, венгрия, евросоюз