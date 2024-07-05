https://ria.ru/20240705/ukraina-1957157774.html

"Это все изменит". Запад послал Украине роковой сигнал

"Это все изменит". Запад послал Украине роковой сигнал - РИА Новости, 05.07.2024

"Это все изменит". Запад послал Украине роковой сигнал

Зеленский изменил позицию по переговорам с Москвой. То, как прошли "саммит мира" в Швейцарии и дебаты Байдена с Трампом, подталкивает киевский режим к уступкам. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T08:00

2024-07-05T08:00

2024-07-05T08:02

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Зеленский изменил позицию по переговорам с Москвой. То, как прошли "саммит мира" в Швейцарии и дебаты Байдена с Трампом, подталкивает киевский режим к уступкам. Каким именно — в материале РИА Новости. В поисках выходаВиктор Орбан 2 июля встретился в Киеве с Зеленским. Главная тема переговоров — "возможность достижения мира", сообщил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши. Примечательно, что это был первый визит Орбана на Украину с 2015-го. Дело в том, что накануне к Венгрии перешло председательство в Совете Евросоюза."Цель — понять, как мы можем помочь Украине в следующие шесть месяцев. <…> Вы знаете, что мы очень хотим помочь вам гуманитарно. Мы выступаем за мир, и я хотел бы понять — и считаю это своей миссией — ваше видение шансов на мир. Я настроен оптимистично и благодарю за приглашение", — сказал Орбан.Перед этим в интервью он отметил: Будапешт воспользуется своим статусом в ЕС, чтобы приблизить Европу к миру. И пожелал победы на выборах в США Дональду Трампу, обещавшему прекратить боевые действия за 24 часа. Конечно, это ему вряд ли удастся, но ситуация в любом случае изменится к лучшему, уточнил венгерский премьер."Европа должна подготовиться к тому, что рано или поздно американцы и россияне вступят в переговоры. Где окажется ЕС в этот момент? Кто будет представлять европейские интересы? Какие у нас вообще интересы?" — перечислил он ключевые вопросы.В Киеве Орбан предложил "безотлагательное перемирие", но не настаивал на этом, сообщает украинское издание "Европейская правда". Он не против украинских планов завершения войны, хотя считает их слишком нереальными."Я сказал Зеленскому, что его инициативы требуют много времени из-за правил международной дипломатии. И попросил его подумать о том, нельзя ли поступить немного иначе: прекратить огонь, а затем вести диалог с Россией", — объяснил Орбан в интервью Die Weltwoche.Зеленскому это не понравилось. "У него были некоторые сомнения. <…> Он ответил: давайте поразмышляем, давайте подумаем об этом. <…> Он понял мою позицию, обрисовал свои пределы возможного, и мы посмотрим, как нам это продолжить", — добавил венгерский лидер.Также он пообещал Зеленскому помочь в восстановлении украинской экономики и разработать соглашение, которое снимет все двусторонние проблемы.Новый мирЗеленский обозначил свою позицию в интервью The Philadelphia Inquirer. Он уже не говорит о полном восстановлении территориальной целостности Украины. Ему достаточно некоей "сатисфакции" (видимо, компенсации ущерба), сохранения государственности, а также вступления в НАТО и ЕС. Согласен на диалог через посредника. В качестве примера привел обсуждение "зерновой сделки" через ООН и Турцию.По сведениям "Страна.ua", в правительстве ожидают, что в 2025-м расходы на оборону составят 2,2 триллиона гривен, в 2026-м — 1,6, а в 2027-м — 1,5. В этом году уже потратили 1,69 триллиона. То есть в Киеве рассчитывают на снижение интенсивности боевых действий."Президент Путин неоднократно говорил, что Россия открыта для любого общения, любого диалога с целью достичь тех целей, которые мы перед собой ставили. Президент сохраняет эту открытость", — прокомментировал высказывания Зеленского пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.Украинские власти возобновили дискуссию об условиях мира после того, как Байден провалился на дебатах с Трампом. Он выглядел настолько неубедительно, что даже в Демократической партии заговорили о его недееспособности.При этом накануне дебатов советники Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц представили от своего имени схему урегулирования российско-украинского конфликта. Заморозка боевых действий по линии фронта, переговоры без требований вернуть территории (без официального признания Киевом их российскими). Это вполне в духе бразильско-китайского предложения. И Зеленский, похоже, склоняется примерно к такому варианту.Переломный моментЭксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что на данный момент нет оснований для рассуждений о новой позиции Киева, но она меняется. Прежде всего это связано с тем, что союзники не верят в военный успех ВСУ."Скорость корректировки зависит от ситуации на фронте. Поскольку сейчас Киеву не угрожает катастрофическое поражение, этот процесс идет медленно. Что касается предложения заморозить боевые действия, то за этим скрывается множество нюансов, которые крайне тяжело согласовать. Сразу возникают вопросы: как и кому следить за перемирием, где пройдет линия соприкосновения и так далее. Не факт, что стороны смогут договориться, так как пока украинские власти могут себе это позволить", — отмечает аналитик.Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин полагает, что Орбан озвучил Зеленскому одну из идей, которую сейчас обсуждают западные кураторы Украины. Зеленский ответил ритуальной фразой о том, что ему "нужно подумать", — от него тут ничего не зависит."Позиция Украины менялась еще во время подготовки саммита в Швейцарии. Участники мероприятия отказались рассматривать большинство пунктов плана Зеленского и сосредоточились на вопросах ядерной и продовольственной безопасности. <…> Так же не имеет значения, кто станет следующим президентом США. Демократы и республиканцы согласны, что Киев не выйдет на границы 1991-го, а значит, нужно искать другие пути к завершению конфликта", — говорит эксперт.Вместе с тем он отметил, что Россия выдвинула свои условия: признание новых границ. Если Запад в качестве альтернативы предложит заморозить боевые действия, появится повод для обсуждений. Диалог можно было бы начать с экспертного уровня или глав МИД.

https://ria.ru/20240701/ukraina-1956191033.html

https://ria.ru/20240629/evraziya-1955899564.html

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