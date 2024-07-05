https://ria.ru/20240705/udary-1957533892.html

"Ужасающие три дня": на Западе забили тревогу из-за ударов России по ВСУ

"Ужасающие три дня": на Западе забили тревогу из-за ударов России по ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024

"Ужасающие три дня": на Западе забили тревогу из-за ударов России по ВСУ

Россия наносит ВСУ крайне тяжелые потери на аэродромах и может в скором времени полностью уничтожить украинскую авиацию, заявил военный обозреватель Дэвид Экс в РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T02:54

2024-07-05T02:54

2024-07-05T03:11

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Россия наносит ВСУ крайне тяжелые потери на аэродромах и может в скором времени полностью уничтожить украинскую авиацию, заявил военный обозреватель Дэвид Экс в статье для газеты Telegraph."Россия <...> ужасающие три дня сеяла панику среди маленьких, побитых воздушных сил Украины, поднимая в воздух дроны для разведки фронтовых аэродромов и уничтожая баллистическими ракетами самолеты, которые так тяжело заменить", — говорится в статье.По мнению Экса, российская армия ярко продемонстрировала, что ждет западные истребители F-16 и Mirage 2000, когда те доберутся до Украины. Американские и французские машины будут уничтожены на своих базах сразу по прибытии, считает он.Как отметил журналист, Киеву остро не хватает сил ПВО для одновременной защиты объектов в городах, подразделений на линии фронта и аэродромов."Нужды украинской ПВО достигли огромных масштабов — и продолжают расти по мере того, как Россия оттачивает тактику разведки и бомбардировки, расширяя список уязвимых баз украинской армии. <...> Вскоре российские удары могут стереть в пыль все, что осталось от воздушных сил Украины", — заключил он.В четверг Минобороны России третий день подряд отчиталось о поражении украинских военных аэродромов. В ведомстве заявили о ракетном ударе по аэродрому Долгинцево, где удалось уничтожить истребитель МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной службы. Ранее 2 июля сообщалось о групповом ракетном ударе по стоянке самолетов на аэродроме Миргород — там уничтожены пять действующих истребителей Су-27 и повреждены два находившихся на ремонте, 3 июля — об ударе "Искандером" по аэродрому Полтава, где уничтожены вертолет Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы.

https://ria.ru/20240704/udar-1957287898.html

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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, f-16