https://ria.ru/20240705/udar-1957570191.html

Подполье сообщило о ликвидации большой группы наемников в Одесской области

Подполье сообщило о ликвидации большой группы наемников в Одесской области - РИА Новости, 05.07.2024

Подполье сообщило о ликвидации большой группы наемников в Одесской области

При ракетном ударе по месту расположения иностранных наемников в Черноморске, по предварительным данным, погибли два десятка боевиков, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T10:02

2024-07-05T10:02

2024-07-05T10:47

одесская область

специальная военная операция на украине

сергей лебедев

черноморск

безопасность

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ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. При ракетном ударе по месту расположения иностранных наемников в Черноморске, по предварительным данным, погибли два десятка боевиков, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на одесских коллег."Вчера, 4 июля, в 16:40 в городе Черноморске (ранее Ильичевск) прилетело по новому админзданию в морпорту. Известно, что в здании находились иностранные военные. Затрудняемся сказать, из какой страны: прибыли буквально за несколько часов до удара", — сказал он.По словам подпольщика, вместе с иностранцами на территорию администрации порта прибыла тяжелая техника и снаряды, которые уничтожил повторный удар.По предварительным оценкам одесского подполья, в результате удара погибли 18 человек, примерно 30 получили ранения, добавил Лебедев. Кроме того, подполье сообщает, что после поражения объекта сотрудники СБУ вместе с некими проверяющими, говорящими по-английски, изъяли смартфоны у работников порта."После прилета началась серьезная проверка всех работников порта на этом участке. В проверке участвует не только СБУ, но и иностранные службы. По словам нашей агентуры, проверяющие говорят по-английски", — сказал собеседник агентства.Накануне украинские СМИ сообщали о взрыве в порту Черноморска, но подробностей не приводили.Как рассказал Лебедев, удары по целям в этом городе продолжились и минувшей ночью: российским войскам удалось поразить портовый склад боеприпасов и центр подготовки, в котором британские инструкторы занимались обучением диверсантов-подводников. Там же могла находиться база безэкипажных катеров, которые запускают в направлении Крыма. Еще один удар уничтожил стоянку грузовиков, перевозивших оружие и боекомплект.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240705/udary-1957533892.html

https://ria.ru/20240703/podpole-1957075193.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

одесская область

черноморск

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одесская область, сергей лебедев, черноморск, безопасность