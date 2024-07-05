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Госдума одобрила проект о взаимодействии военкоматов с работодателями
Госдума одобрила проект о взаимодействии военкоматов с работодателями - РИА Новости, 05.07.2024
Госдума одобрила проект о взаимодействии военкоматов с работодателями
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о взаимодействии военкоматов с организациями, в которых работают военнообязанные, в том... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T05:10
2024-07-05T05:10
2024-07-05T05:10
общество
андрей картаполов
госдума рф
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о взаимодействии военкоматов с организациями, в которых работают военнообязанные, в том числе с помощью реестра воинского учета. Автором законопроекта выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Изменения предлагается внести в закон "О воинской обязанности и военной службе". Законопроект направлен на уточнение положений, регламентирующих информационное взаимодействие военных комиссариатов с организациями, в которых работают граждане, состоящие на воинском учете, а также не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете, и предлагает такое взаимодействие организовать, в том числе посредством государственной информационной системы - Реестр воинского учета, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
https://ria.ru/20240623/doktrina-1954813823.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, андрей картаполов, госдума рф
Общество, Андрей Картаполов, Госдума РФ
Госдума одобрила проект о взаимодействии военкоматов с работодателями
ГД одобрила проект о взаимодействии с организациями через реестр воинского учета
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект
о взаимодействии военкоматов с организациями, в которых работают военнообязанные, в том числе с помощью реестра воинского учета.
Автором законопроекта выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Изменения предлагается внести в закон "О воинской обязанности и военной службе".
Законопроект направлен на уточнение положений, регламентирующих информационное взаимодействие военных комиссариатов с организациями, в которых работают граждане, состоящие на воинском учете, а также не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете, и предлагает такое взаимодействие организовать, в том числе посредством государственной информационной системы - Реестр воинского учета, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.