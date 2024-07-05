https://ria.ru/20240705/trass-1957552552.html

Лиз Трасс потеряла место в парламенте по итогам выборов в Британии

Лиз Трасс потеряла место в парламенте по итогам выборов в Британии - РИА Новости, 05.07.2024

Лиз Трасс потеряла место в парламенте по итогам выборов в Британии

Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс потеряла место в парламенте по итогам выборов в стране, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T08:54

2024-07-05T08:54

2024-07-05T11:33

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс потеряла место в парламенте по итогам выборов в стране, сообщает телеканал Sky News.Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии, победившей на выборах в парламент, занимает пост премьер-министра страны и формирует правительство."Шокирующий момент: бывший премьер Лиз Трасс потеряла свое место в округе Юго-Западный Норфолк, которое считалось беспроигрышным… Терри Джерми, лейборист, получил большинство", - говорится в публикации на сайте телеканала.Трасс заняла должность британского премьера осенью 2022 года и уже через 44 дня объявила о своей отставке. Такое решение было принято на фоне обширной критики поспешно принятого экономического плана, который привел к рекордному падению фунта и кризису на рынке. Позднее глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что после решений Трасс всего несколько часов отделяли Британию от обвала финансового рынка.

https://ria.ru/20240705/tori-1957546905.html

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