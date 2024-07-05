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Лиз Трасс потеряла место в парламенте по итогам выборов в Британии
Лиз Трасс потеряла место в парламенте по итогам выборов в Британии - РИА Новости, 05.07.2024
Лиз Трасс потеряла место в парламенте по итогам выборов в Британии
Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс потеряла место в парламенте по итогам выборов в стране, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T08:54
2024-07-05T08:54
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс потеряла место в парламенте по итогам выборов в стране, сообщает телеканал Sky News.Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии, победившей на выборах в парламент, занимает пост премьер-министра страны и формирует правительство."Шокирующий момент: бывший премьер Лиз Трасс потеряла свое место в округе Юго-Западный Норфолк, которое считалось беспроигрышным… Терри Джерми, лейборист, получил большинство", - говорится в публикации на сайте телеканала.Трасс заняла должность британского премьера осенью 2022 года и уже через 44 дня объявила о своей отставке. Такое решение было принято на фоне обширной критики поспешно принятого экономического плана, который привел к рекордному падению фунта и кризису на рынке. Позднее глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что после решений Трасс всего несколько часов отделяли Британию от обвала финансового рынка.
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в мире, лиз трасс, великобритания, парламентские выборы в британии – 2024
В мире, Лиз Трасс, Великобритания, Парламентские выборы в Британии – 2024
Лиз Трасс потеряла место в парламенте по итогам выборов в Британии
Экс-премьер Британии Лиз Трасс потеряла место в парламенте по итогам выборов
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс потеряла место в парламенте по итогам выборов в стране, сообщает телеканал Sky News
.
Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии, победившей на выборах в парламент, занимает пост премьер-министра страны и формирует правительство.
"Шокирующий момент: бывший премьер Лиз Трасс потеряла свое место в округе Юго-Западный Норфолк, которое считалось беспроигрышным… Терри Джерми, лейборист, получил большинство", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Трасс заняла должность британского премьера осенью 2022 года и уже через 44 дня объявила о своей отставке. Такое решение было принято на фоне обширной критики поспешно принятого экономического плана, который привел к рекордному падению фунта и кризису на рынке. Позднее глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что после решений Трасс всего несколько часов отделяли Британию от обвала финансового рынка.