"Навел пушку". В США раскрыли, что Трамп уготовил Зеленскому
Джонсон: Трамп потребует от Зеленского заключить мир до 20 января
© AP Photo / Gerald HerbertБывший президент Дональд Трамп выступает во время телевизионных дебатов с президентом Джо Байденом
© AP Photo / Gerald Herbert
Бывший президент Дональд Трамп выступает во время телевизионных дебатов с президентом Джо Байденом. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах потребует от Владимира Зеленского заключить мир с Россией не позднее инаугурации 20 января 2025 года, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Он даст понять Зеленскому: «<...> Халява закончилась. Как только я вступлю в должность 20 января, мы вас полностью отрежем (от финансирования. — Прим. ред.). И если ты заставишь меня ждать до 20 января с мирным урегулированием, условия для тебя будут гораздо хуже»", — предположил эксперт.
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По мнению Джонсона, Трамп поставит Киеву условия по предоставлению политического убежища Зеленскому. После 20 января Штаты бросят главу киевского режима на произвол судьбы в ожидании переворота.
Как отметил бывший аналитик ЦРУ, Зеленский вполне может принять предложение Трампа в страхе за свою жизнь.
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"Эта <...> как если бы вы шли по парковке к своей машине и на вас напал вооруженный бандит. <...> Зеленский очнется и поймет: «Он (Трамп. — Прим. ред.) навел на меня пушку, и мне придется расстаться с кошельком». И он (Зеленский. — Прим. ред.) с радостью расстанется с кошельком, лишь бы не расстаться с жизнью. Не думаю, что он самоубийца", — заключил Джонсон.
Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Ранее его советники подготовили план, предусматривающий прекращение поддержки Украины в случае отказа от переговоров с Россией. План разработали Кит Келлог и Фред Фляйц, бывшие руководители штабов Совета национальной безопасности во время президентства Трампа в 2017-2021 годах. Они рассказали, что предусматривается введение режима прекращения огня на основании имеющейся "линии фронта". Согласно положениям документа, Украине планируется поставить следующее условие — она сможет получить больше американского оружия только в случае вступления в мирные переговоры.
В четверг президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Астане, что Россия серьезно относится к заявлениям Трампа о готовности остановить украинский конфликт. Российский лидер добавил, что не знаком с конкретными предложениями республиканского кандидата, но не сомневается в искренности его намерений.