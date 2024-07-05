https://ria.ru/20240705/tramp-1957531003.html

"Навел пушку". В США раскрыли, что Трамп уготовил Зеленскому

"Навел пушку". В США раскрыли, что Трамп уготовил Зеленскому - РИА Новости, 05.07.2024

"Навел пушку". В США раскрыли, что Трамп уготовил Зеленскому

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах потребует от Владимира Зеленского заключить мир с Россией не... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T01:27

2024-07-05T01:27

2024-07-05T01:27

специальная военная операция на украине

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дональд трамп

владимир зеленский

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах потребует от Владимира Зеленского заключить мир с Россией не позднее инаугурации 20 января 2025 года, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Он даст понять Зеленскому: «<...> Халява закончилась. Как только я вступлю в должность 20 января, мы вас полностью отрежем (от финансирования. — Прим. ред.). И если ты заставишь меня ждать до 20 января с мирным урегулированием, условия для тебя будут гораздо хуже»", — предположил эксперт.По мнению Джонсона, Трамп поставит Киеву условия по предоставлению политического убежища Зеленскому. После 20 января Штаты бросят главу киевского режима на произвол судьбы в ожидании переворота.Как отметил бывший аналитик ЦРУ, Зеленский вполне может принять предложение Трампа в страхе за свою жизнь."Эта <...> как если бы вы шли по парковке к своей машине и на вас напал вооруженный бандит. <...> Зеленский очнется и поймет: «Он (Трамп. — Прим. ред.) навел на меня пушку, и мне придется расстаться с кошельком». И он (Зеленский. — Прим. ред.) с радостью расстанется с кошельком, лишь бы не расстаться с жизнью. Не думаю, что он самоубийца", — заключил Джонсон.Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Ранее его советники подготовили план, предусматривающий прекращение поддержки Украины в случае отказа от переговоров с Россией. План разработали Кит Келлог и Фред Фляйц, бывшие руководители штабов Совета национальной безопасности во время президентства Трампа в 2017-2021 годах. Они рассказали, что предусматривается введение режима прекращения огня на основании имеющейся "линии фронта". Согласно положениям документа, Украине планируется поставить следующее условие — она сможет получить больше американского оружия только в случае вступления в мирные переговоры.В четверг президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Астане, что Россия серьезно относится к заявлениям Трампа о готовности остановить украинский конфликт. Российский лидер добавил, что не знаком с конкретными предложениями республиканского кандидата, но не сомневается в искренности его намерений.

https://ria.ru/20240704/tramp-1957270421.html

https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html

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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру)