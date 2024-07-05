Рейтинг@Mail.ru
"Навел пушку". В США раскрыли, что Трамп уготовил Зеленскому - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:27 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/tramp-1957531003.html
"Навел пушку". В США раскрыли, что Трамп уготовил Зеленскому
"Навел пушку". В США раскрыли, что Трамп уготовил Зеленскому - РИА Новости, 05.07.2024
"Навел пушку". В США раскрыли, что Трамп уготовил Зеленскому
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах потребует от Владимира Зеленского заключить мир с Россией не... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T01:27
2024-07-05T01:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956024814_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_c6d98b63973eeda5b0e128684d79f5b7.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах потребует от Владимира Зеленского заключить мир с Россией не позднее инаугурации 20 января 2025 года, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Он даст понять Зеленскому: «&lt;...&gt; Халява закончилась. Как только я вступлю в должность 20 января, мы вас полностью отрежем (от финансирования. — Прим. ред.). И если ты заставишь меня ждать до 20 января с мирным урегулированием, условия для тебя будут гораздо хуже»", — предположил эксперт.По мнению Джонсона, Трамп поставит Киеву условия по предоставлению политического убежища Зеленскому. После 20 января Штаты бросят главу киевского режима на произвол судьбы в ожидании переворота.Как отметил бывший аналитик ЦРУ, Зеленский вполне может принять предложение Трампа в страхе за свою жизнь.&quot;Эта &lt;...&gt; как если бы вы шли по парковке к своей машине и на вас напал вооруженный бандит. &lt;...&gt; Зеленский очнется и поймет: «Он (Трамп. — Прим. ред.) навел на меня пушку, и мне придется расстаться с кошельком». И он (Зеленский. — Прим. ред.) с радостью расстанется с кошельком, лишь бы не расстаться с жизнью. Не думаю, что он самоубийца&quot;, — заключил Джонсон.Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Ранее его советники подготовили план, предусматривающий прекращение поддержки Украины в случае отказа от переговоров с Россией. План разработали Кит Келлог и Фред Фляйц, бывшие руководители штабов Совета национальной безопасности во время президентства Трампа в 2017-2021 годах. Они рассказали, что предусматривается введение режима прекращения огня на основании имеющейся "линии фронта". Согласно положениям документа, Украине планируется поставить следующее условие — она сможет получить больше американского оружия только в случае вступления в мирные переговоры.В четверг президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Астане, что Россия серьезно относится к заявлениям Трампа о готовности остановить украинский конфликт. Российский лидер добавил, что не знаком с конкретными предложениями республиканского кандидата, но не сомневается в искренности его намерений.
https://ria.ru/20240704/tramp-1957270421.html
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956024814_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_9aee105cccb4f430fb7a1f5c84a0bcd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Навел пушку". В США раскрыли, что Трамп уготовил Зеленскому

Джонсон: Трамп потребует от Зеленского заключить мир до 20 января

© AP Photo / Gerald HerbertБывший президент Дональд Трамп выступает во время телевизионных дебатов с президентом Джо Байденом
Бывший президент Дональд Трамп выступает во время телевизионных дебатов с президентом Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Бывший президент Дональд Трамп выступает во время телевизионных дебатов с президентом Джо Байденом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах потребует от Владимира Зеленского заключить мир с Россией не позднее инаугурации 20 января 2025 года, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Он даст понять Зеленскому: «<...> Халява закончилась. Как только я вступлю в должность 20 января, мы вас полностью отрежем (от финансирования. — Прим. ред.). И если ты заставишь меня ждать до 20 января с мирным урегулированием, условия для тебя будут гораздо хуже»", — предположил эксперт.
Бывший президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Трамп словами о Путине вынес "приговор" Байдену
Вчера, 09:29
По мнению Джонсона, Трамп поставит Киеву условия по предоставлению политического убежища Зеленскому. После 20 января Штаты бросят главу киевского режима на произвол судьбы в ожидании переворота.
Как отметил бывший аналитик ЦРУ, Зеленский вполне может принять предложение Трампа в страхе за свою жизнь.
«

"Эта <...> как если бы вы шли по парковке к своей машине и на вас напал вооруженный бандит. <...> Зеленский очнется и поймет: «Он (Трамп. — Прим. ред.) навел на меня пушку, и мне придется расстаться с кошельком». И он (Зеленский. — Прим. ред.) с радостью расстанется с кошельком, лишь бы не расстаться с жизнью. Не думаю, что он самоубийца", — заключил Джонсон.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Ранее его советники подготовили план, предусматривающий прекращение поддержки Украины в случае отказа от переговоров с Россией. План разработали Кит Келлог и Фред Фляйц, бывшие руководители штабов Совета национальной безопасности во время президентства Трампа в 2017-2021 годах. Они рассказали, что предусматривается введение режима прекращения огня на основании имеющейся "линии фронта". Согласно положениям документа, Украине планируется поставить следующее условие — она сможет получить больше американского оружия только в случае вступления в мирные переговоры.
В четверг президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Астане, что Россия серьезно относится к заявлениям Трампа о готовности остановить украинский конфликт. Российский лидер добавил, что не знаком с конкретными предложениями республиканского кандидата, но не сомневается в искренности его намерений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Новая формула мира Зеленского: оставьте мне столицу и выход к морю
1 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала