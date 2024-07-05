Рейтинг@Mail.ru
Шестилетняя девочка умерла в больнице после атаки БПЛА на Кубани - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 05.07.2024 (обновлено: 12:12 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/tragediya-1957548686.html
Шестилетняя девочка умерла в больнице после атаки БПЛА на Кубани
Шестилетняя девочка умерла в больнице после атаки БПЛА на Кубани - РИА Новости, 05.07.2024
Шестилетняя девочка умерла в больнице после атаки БПЛА на Кубани
Шестилетняя девочка, пострадавшая при атаке беспилотников в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае, умерла в больнице, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T08:00
2024-07-05T12:12
происшествия
приморско-ахтарск
россия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957609040_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7b192b703d09a741dd1524eec1ae7530.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Шестилетняя девочка, пострадавшая при атаке беспилотников в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае, умерла в больнице, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."Приношу самые искренние и глубокие соболезнования семье. Хотя в такой ситуации трудно подобрать слова утешения и поддержки", — написал он.Всем пострадавшим губернатор пожелал скорейшего выздоровления и пообещал оказать всю необходимую помощь.Минувшей ночью киевский режим предпринял очередную попытку атаковать с помощью беспилотников гражданские объекты на Кубани. По информации Кондратьева, системы ПВО сбили несколько аппаратов в Приморско-Ахтарске, но получил повреждения трехэтажный многоквартирный дом. Там пострадали шесть человек, среди которых были двое детей.Жильцов дома эвакуировали, для них подготовили пункт временного размещения.Кроме того, налет дронов нарушил работу энергоподстанции, питающей значительную часть города. Сейчас идут ремонтно-восстановительные работы, добавил губернатор.По факту атаки на Приморско-Ахтарск Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Как сообщили в Минобороны, за ночь средства ПВО уничтожили и подавили 50 украинских беспилотников над тремя российскими регионами: 14 — над Краснодарским краем, 26 — над Запорожской областью и десять — над Ростовской.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20240704/ustanovka-1957250742.html
приморско-ахтарск
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия атаки беспилотников на Приморско-Ахтарск
Шестилетняя девочка, пострадавшая при атаке беспилотников в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае, умерла в больнице, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
2024-07-05T08:00
true
PT2M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957609040_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_688b977ca8b8994cafbd0a61e1f7e064.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморско-ахтарск, россия, краснодарский край
Происшествия, Приморско-Ахтарск, Россия, Краснодарский край
Шестилетняя девочка умерла в больнице после атаки БПЛА на Кубани

Кондратьев: девочка, пострадавшая при атаке ВСУ на Кубани, умерла в больнице

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Шестилетняя девочка, пострадавшая при атаке беспилотников в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае, умерла в больнице, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
"Приношу самые искренние и глубокие соболезнования семье. Хотя в такой ситуации трудно подобрать слова утешения и поддержки", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00
Всем пострадавшим губернатор пожелал скорейшего выздоровления и пообещал оказать всю необходимую помощь.
Минувшей ночью киевский режим предпринял очередную попытку атаковать с помощью беспилотников гражданские объекты на Кубани. По информации Кондратьева, системы ПВО сбили несколько аппаратов в Приморско-Ахтарске, но получил повреждения трехэтажный многоквартирный дом. Там пострадали шесть человек, среди которых были двое детей.
Жильцов дома эвакуировали, для них подготовили пункт временного размещения.
Кроме того, налет дронов нарушил работу энергоподстанции, питающей значительную часть города. Сейчас идут ремонтно-восстановительные работы, добавил губернатор.
По факту атаки на Приморско-Ахтарск Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Как сообщили в Минобороны, за ночь средства ПВО уничтожили и подавили 50 украинских беспилотников над тремя российскими регионами: 14 — над Краснодарским краем, 26 — над Запорожской областью и десять — над Ростовской.
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета по воздушной цели в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Десантники создали установку для противодействия беспилотникам ВСУ
4 июля, 05:24
 
ПроисшествияПриморско-АхтарскРоссияКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала