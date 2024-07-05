https://ria.ru/20240705/tragediya-1957548686.html

Шестилетняя девочка умерла в больнице после атаки БПЛА на Кубани

Шестилетняя девочка умерла в больнице после атаки БПЛА на Кубани - РИА Новости, 05.07.2024

Шестилетняя девочка умерла в больнице после атаки БПЛА на Кубани

Шестилетняя девочка, пострадавшая при атаке беспилотников в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае, умерла в больнице, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T08:00

2024-07-05T08:00

2024-07-05T12:12

происшествия

приморско-ахтарск

россия

краснодарский край

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Шестилетняя девочка, пострадавшая при атаке беспилотников в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае, умерла в больнице, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."Приношу самые искренние и глубокие соболезнования семье. Хотя в такой ситуации трудно подобрать слова утешения и поддержки", — написал он.Всем пострадавшим губернатор пожелал скорейшего выздоровления и пообещал оказать всю необходимую помощь.Минувшей ночью киевский режим предпринял очередную попытку атаковать с помощью беспилотников гражданские объекты на Кубани. По информации Кондратьева, системы ПВО сбили несколько аппаратов в Приморско-Ахтарске, но получил повреждения трехэтажный многоквартирный дом. Там пострадали шесть человек, среди которых были двое детей.Жильцов дома эвакуировали, для них подготовили пункт временного размещения.Кроме того, налет дронов нарушил работу энергоподстанции, питающей значительную часть города. Сейчас идут ремонтно-восстановительные работы, добавил губернатор.По факту атаки на Приморско-Ахтарск Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Как сообщили в Минобороны, за ночь средства ПВО уничтожили и подавили 50 украинских беспилотников над тремя российскими регионами: 14 — над Краснодарским краем, 26 — над Запорожской областью и десять — над Ростовской.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240704/ustanovka-1957250742.html

приморско-ахтарск

россия

краснодарский край

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Последствия атаки беспилотников на Приморско-Ахтарск Шестилетняя девочка, пострадавшая при атаке беспилотников в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае, умерла в больнице, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. 2024-07-05T08:00 true PT2M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, приморско-ахтарск, россия, краснодарский край