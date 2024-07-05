Рейтинг@Mail.ru
Борис Титов назвал сырье для белорусских вин "шмурдяком" - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/titov-1957747707.html
Борис Титов назвал сырье для белорусских вин "шмурдяком"
Борис Титов назвал сырье для белорусских вин "шмурдяком" - РИА Новости, 05.07.2024
Борис Титов назвал сырье для белорусских вин "шмурдяком"
Глава "Абрау-Дюрсо" Борис Титов назвал западное сырье для производства продукции Минского завода виноградных вин "шмурдяком", пишет РБК. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T18:25
2024-07-05T18:25
россия
экономика
белоруссия
борис титов
абрау-дюрсо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796306324_0:178:3010:1871_1920x0_80_0_0_304e0a35c8b2080e4fe157c07df70a15.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Глава "Абрау-Дюрсо" Борис Титов назвал западное сырье для производства продукции Минского завода виноградных вин "шмурдяком", пишет РБК.По мнению Титова, ввоз в Россию вин Минского завода приведет к возобновлению сбыта в стране продукции, произведенной на основе западного сырья."Того самого виноматериала, который в обиходе получил прозвище "шмурдяк", — сказал он.Как отметил гендиректор "Абрау-Дюрсо", белорусские производители не попадают под импортные пошлины, которые действуют с 2023 года на вина из стран Евросоюза.
https://ria.ru/20240618/prodazhi-1953571366.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796306324_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_270f91f76ae8b72c2747bd09685846bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, белоруссия, борис титов, абрау-дюрсо
Россия, Экономика, Белоруссия, Борис Титов, Абрау-Дюрсо
Борис Титов назвал сырье для белорусских вин "шмурдяком"

Глава "Абрау-Дюрсо" Борис Титов назвал сырье для белорусских вин шмурдяком

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБорис Титов
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Борис Титов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Глава "Абрау-Дюрсо" Борис Титов назвал западное сырье для производства продукции Минского завода виноградных вин "шмурдяком", пишет РБК.
По мнению Титова, ввоз в Россию вин Минского завода приведет к возобновлению сбыта в стране продукции, произведенной на основе западного сырья.
«
"Того самого виноматериала, который в обиходе получил прозвище "шмурдяк", — сказал он.
Как отметил гендиректор "Абрау-Дюрсо", белорусские производители не попадают под импортные пошлины, которые действуют с 2023 года на вина из стран Евросоюза.
Линия производства шампанского на заводе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Продажи игристых вин в России за пять месяцев выросли на 13,5%
18 июня, 08:59
 
РоссияЭкономикаБелоруссияБорис ТитовАбрау-Дюрсо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала