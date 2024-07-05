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Борис Титов назвал сырье для белорусских вин "шмурдяком"
Борис Титов назвал сырье для белорусских вин "шмурдяком" - РИА Новости, 05.07.2024
Борис Титов назвал сырье для белорусских вин "шмурдяком"
Глава "Абрау-Дюрсо" Борис Титов назвал западное сырье для производства продукции Минского завода виноградных вин "шмурдяком", пишет РБК. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T18:25
2024-07-05T18:25
2024-07-05T18:25
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экономика
белоруссия
борис титов
абрау-дюрсо
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Глава "Абрау-Дюрсо" Борис Титов назвал западное сырье для производства продукции Минского завода виноградных вин "шмурдяком", пишет РБК.По мнению Титова, ввоз в Россию вин Минского завода приведет к возобновлению сбыта в стране продукции, произведенной на основе западного сырья."Того самого виноматериала, который в обиходе получил прозвище "шмурдяк", — сказал он.Как отметил гендиректор "Абрау-Дюрсо", белорусские производители не попадают под импортные пошлины, которые действуют с 2023 года на вина из стран Евросоюза.
https://ria.ru/20240618/prodazhi-1953571366.html
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россия, экономика, белоруссия, борис титов, абрау-дюрсо
Россия, Экономика, Белоруссия, Борис Титов, Абрау-Дюрсо
Борис Титов назвал сырье для белорусских вин "шмурдяком"
Глава "Абрау-Дюрсо" Борис Титов назвал сырье для белорусских вин шмурдяком