https://ria.ru/20240705/titov-1957747707.html

Борис Титов назвал сырье для белорусских вин "шмурдяком"

Борис Титов назвал сырье для белорусских вин "шмурдяком" - РИА Новости, 05.07.2024

Борис Титов назвал сырье для белорусских вин "шмурдяком"

Глава "Абрау-Дюрсо" Борис Титов назвал западное сырье для производства продукции Минского завода виноградных вин "шмурдяком", пишет РБК. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T18:25

2024-07-05T18:25

2024-07-05T18:25

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экономика

белоруссия

борис титов

абрау-дюрсо

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Глава "Абрау-Дюрсо" Борис Титов назвал западное сырье для производства продукции Минского завода виноградных вин "шмурдяком", пишет РБК.По мнению Титова, ввоз в Россию вин Минского завода приведет к возобновлению сбыта в стране продукции, произведенной на основе западного сырья."Того самого виноматериала, который в обиходе получил прозвище "шмурдяк", — сказал он.Как отметил гендиректор "Абрау-Дюрсо", белорусские производители не попадают под импортные пошлины, которые действуют с 2023 года на вина из стран Евросоюза.

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россия, экономика, белоруссия, борис титов, абрау-дюрсо