https://ria.ru/20240705/terrorizm-1957552379.html
В Турции задержали 45 подозреваемых в причастности к ИГ*
В Турции задержали 45 подозреваемых в причастности к ИГ* - РИА Новости, 05.07.2024
В Турции задержали 45 подозреваемых в причастности к ИГ*
Турецкие полицейские задержали 45 подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство"*, заявил в пятницу министр внутренних дел... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T08:52
2024-07-05T08:52
2024-07-05T08:53
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СТАМБУЛ, 5 июл - РИА Новости. Турецкие полицейские задержали 45 подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство"*, заявил в пятницу министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X."В 16 провинциях в результате операции против ИГ задержаны 45 подозреваемых", - написал министр.Операцию провели в том числе в Стамбуле, Анталье и Анкаре. Он отметил, что в рамках обысков конфискованы валюта и цифровые материалы в значительном количестве. Ерликая ранее сообщил о задержании более 3,5 тысячи подозреваемых в рамках борьбы с ИГ*. Подобные операции проводятся в Турции на регулярной основе.* Запрещенная в России террористическая организация.
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турция, россия, исламское государство*, в мире
Турция, Россия, Исламское государство*, В мире
В Турции задержали 45 подозреваемых в причастности к ИГ*
МВД Турции сообщило о задержании 45 подозреваемых в причастности к ИГ