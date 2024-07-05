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В Турции задержали 45 подозреваемых в причастности к ИГ* - РИА Новости, 05.07.2024
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08:52 05.07.2024 (обновлено: 08:53 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/terrorizm-1957552379.html
В Турции задержали 45 подозреваемых в причастности к ИГ*
В Турции задержали 45 подозреваемых в причастности к ИГ* - РИА Новости, 05.07.2024
В Турции задержали 45 подозреваемых в причастности к ИГ*
Турецкие полицейские задержали 45 подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство"*, заявил в пятницу министр внутренних дел... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T08:52
2024-07-05T08:53
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СТАМБУЛ, 5 июл - РИА Новости. Турецкие полицейские задержали 45 подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство"*, заявил в пятницу министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X."В 16 провинциях в результате операции против ИГ задержаны 45 подозреваемых", - написал министр.Операцию провели в том числе в Стамбуле, Анталье и Анкаре. Он отметил, что в рамках обысков конфискованы валюта и цифровые материалы в значительном количестве. Ерликая ранее сообщил о задержании более 3,5 тысячи подозреваемых в рамках борьбы с ИГ*. Подобные операции проводятся в Турции на регулярной основе.* Запрещенная в России террористическая организация.
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турция, россия, исламское государство*, в мире
Турция, Россия, Исламское государство*, В мире
В Турции задержали 45 подозреваемых в причастности к ИГ*

МВД Турции сообщило о задержании 45 подозреваемых в причастности к ИГ

© iStock.com / Vitalij SovaАвтомобиль полиции в Турции
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© iStock.com / Vitalij Sova
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 5 июл - РИА Новости. Турецкие полицейские задержали 45 подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство"*, заявил в пятницу министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X.
«
"В 16 провинциях в результате операции против ИГ задержаны 45 подозреваемых", - написал министр.
Операцию провели в том числе в Стамбуле, Анталье и Анкаре.
Он отметил, что в рамках обысков конфискованы валюта и цифровые материалы в значительном количестве.
Ерликая ранее сообщил о задержании более 3,5 тысячи подозреваемых в рамках борьбы с ИГ*. Подобные операции проводятся в Турции на регулярной основе.
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* Запрещенная в России террористическая организация.
 
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