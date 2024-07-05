https://ria.ru/20240705/terakt-1957569194.html
На оборонном предприятии в Самаре предотвратили теракт
На оборонном предприятии в Самаре предотвратили теракт - РИА Новости, 05.07.2024
На оборонном предприятии в Самаре предотвратили теракт
Силовики предотвратили теракт на оборонном предприятии в Самаре, который планировал устроить местный житель, сообщили журналистам в пресс-службе регионального... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T09:59
2024-07-05T09:59
2024-07-05T10:50
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САМАРА, 5 июл — РИА Новости. Силовики предотвратили теракт на оборонном предприятии в Самаре, который планировал устроить местный житель, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ФСБ."УФСБ России по Самарской области предотвращен террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса", — говорится в релизе.По данным спецслужбы, в середине прошлого года житель Самары вступил в переписку с членом проукраинской террористической организации и согласился устроить в городе диверсионно-террористический акт.Для этого он выбирал подходящие места и осматривал их, а также собирал самодельные зажигательные устройства. На стадии приготовления к совершению преступления его задержали сотрудники ФСБ при содействии ОМОН "Утес".Против задержанного возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту.
https://ria.ru/20240703/zaderzhanrie-1957101573.html
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самара, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), самарская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Самара, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Самарская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
На оборонном предприятии в Самаре предотвратили теракт
ФСБ предотвратила теракт на оборонном предприятии в Самаре