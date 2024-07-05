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На оборонном предприятии в Самаре предотвратили теракт - РИА Новости, 05.07.2024
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09:59 05.07.2024 (обновлено: 10:50 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/terakt-1957569194.html
На оборонном предприятии в Самаре предотвратили теракт
На оборонном предприятии в Самаре предотвратили теракт - РИА Новости, 05.07.2024
На оборонном предприятии в Самаре предотвратили теракт
Силовики предотвратили теракт на оборонном предприятии в Самаре, который планировал устроить местный житель, сообщили журналистам в пресс-службе регионального... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T09:59
2024-07-05T10:50
самара
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
самарская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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САМАРА, 5 июл — РИА Новости. Силовики предотвратили теракт на оборонном предприятии в Самаре, который планировал устроить местный житель, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ФСБ."УФСБ России по Самарской области предотвращен террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса", — говорится в релизе.По данным спецслужбы, в середине прошлого года житель Самары вступил в переписку с членом проукраинской террористической организации и согласился устроить в городе диверсионно-террористический акт.Для этого он выбирал подходящие места и осматривал их, а также собирал самодельные зажигательные устройства. На стадии приготовления к совершению преступления его задержали сотрудники ФСБ при содействии ОМОН "Утес".Против задержанного возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту.
https://ria.ru/20240703/zaderzhanrie-1957101573.html
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самара, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), самарская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Самара, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Самарская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
На оборонном предприятии в Самаре предотвратили теракт

ФСБ предотвратила теракт на оборонном предприятии в Самаре

© Фото : ФСБ РоссииСамодельные зажигательные устройства, обнаруженные у подозреваемого в планировании теракта в Самаре
Самодельные зажигательные устройства, обнаруженные у подозреваемого в планировании теракта в Самаре - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : ФСБ России
Самодельные зажигательные устройства, обнаруженные у подозреваемого в планировании теракта в Самаре
Читать ria.ru в
САМАРА, 5 июл — РИА Новости. Силовики предотвратили теракт на оборонном предприятии в Самаре, который планировал устроить местный житель, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ФСБ.
«
"УФСБ России по Самарской области предотвращен террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса", — говорится в релизе.
По данным спецслужбы, в середине прошлого года житель Самары вступил в переписку с членом проукраинской террористической организации и согласился устроить в городе диверсионно-террористический акт.
Для этого он выбирал подходящие места и осматривал их, а также собирал самодельные зажигательные устройства. На стадии приготовления к совершению преступления его задержали сотрудники ФСБ при содействии ОМОН "Утес".
Против задержанного возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту.
Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали жителя Набережных Челнов за размещение в интернете угроз в адрес российских военнослужащих - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
ФСБ задержала жителя Татарстана за угрозы российским военным в интернете
3 июля, 14:20
 
СамараФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Самарская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Безопасность
 
 
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