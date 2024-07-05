https://ria.ru/20240705/terakt-1957569194.html

На оборонном предприятии в Самаре предотвратили теракт

На оборонном предприятии в Самаре предотвратили теракт - РИА Новости, 05.07.2024

На оборонном предприятии в Самаре предотвратили теракт

Силовики предотвратили теракт на оборонном предприятии в Самаре, который планировал устроить местный житель, сообщили журналистам в пресс-службе регионального... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T09:59

2024-07-05T09:59

2024-07-05T10:50

самара

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

самарская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

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САМАРА, 5 июл — РИА Новости. Силовики предотвратили теракт на оборонном предприятии в Самаре, который планировал устроить местный житель, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ФСБ."УФСБ России по Самарской области предотвращен террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса", — говорится в релизе.По данным спецслужбы, в середине прошлого года житель Самары вступил в переписку с членом проукраинской террористической организации и согласился устроить в городе диверсионно-террористический акт.Для этого он выбирал подходящие места и осматривал их, а также собирал самодельные зажигательные устройства. На стадии приготовления к совершению преступления его задержали сотрудники ФСБ при содействии ОМОН "Утес".Против задержанного возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту.

https://ria.ru/20240703/zaderzhanrie-1957101573.html

самара

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самара, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), самарская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность