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Российские танкисты уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ
Российские танкисты уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024
Российские танкисты уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ
Экипажи танков Т-80БВМ 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил замаскированный опорный пункт и живую силу ВСУ в зоне спецоперации,... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T05:05
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ЛУГАНСК, 5 июл — РИА Новости. Экипажи танков Т-80БВМ 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил замаскированный опорный пункт и живую силу ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны. "Экипажи танков Т-80БВМ 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач в зоне проведения специальной военной операции уничтожили выявленные замаскированные опорные пункты и живую силу ВСУ", — заявили в оборонном ведомстве. Уточняется, что танкисты работают на линии фронта и оказывают поддержку мотострелковым подразделениям ВС России, уничтожая артиллерию, боевую бронированную технику, наблюдательные пункты и склады боеприпасов ВСУ. "Успешному выполнению задач способствует всестороннее своевременное обеспечение снарядами, ГСМ, а также экипировкой. Как говорят экипажи танков, все необходимы детали, запасные части, снаряды в наличии. Все что нужно, доставляют оперативно и в срок. В жаркую погоду в подразделениях организована дополнительная доставка бутилированной воды и развернуты полевые душевые", — отметили в министерстве.
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Российские танкисты уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ
МО: танки Т-80БВМ уничтожили замаскированный опорный пункт и живую силу ВСУ
ЛУГАНСК, 5 июл — РИА Новости. Экипажи танков Т-80БВМ 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил замаскированный опорный пункт и живую силу ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны.
"Экипажи танков Т-80БВМ 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач в зоне проведения специальной военной операции уничтожили выявленные замаскированные опорные пункты и живую силу ВСУ", — заявили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что танкисты работают на линии фронта и оказывают поддержку мотострелковым подразделениям ВС России, уничтожая артиллерию, боевую бронированную технику, наблюдательные пункты и склады боеприпасов ВСУ.
"Успешному выполнению задач способствует всестороннее своевременное обеспечение снарядами, ГСМ, а также экипировкой. Как говорят экипажи танков, все необходимы детали, запасные части, снаряды в наличии. Все что нужно, доставляют оперативно и в срок. В жаркую погоду в подразделениях организована дополнительная доставка бутилированной воды и развернуты полевые душевые", — отметили в министерстве.