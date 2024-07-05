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Российские танкисты уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024
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05:05 05.07.2024 (обновлено: 05:26 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/tanki-1957539691.html
Российские танкисты уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ
Российские танкисты уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024
Российские танкисты уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ
Экипажи танков Т-80БВМ 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил замаскированный опорный пункт и живую силу ВСУ в зоне спецоперации,... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T05:05
2024-07-05T05:26
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 5 июл — РИА Новости. Экипажи танков Т-80БВМ 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил замаскированный опорный пункт и живую силу ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны. "Экипажи танков Т-80БВМ 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач в зоне проведения специальной военной операции уничтожили выявленные замаскированные опорные пункты и живую силу ВСУ", — заявили в оборонном ведомстве. Уточняется, что танкисты работают на линии фронта и оказывают поддержку мотострелковым подразделениям ВС России, уничтожая артиллерию, боевую бронированную технику, наблюдательные пункты и склады боеприпасов ВСУ. "Успешному выполнению задач способствует всестороннее своевременное обеспечение снарядами, ГСМ, а также экипировкой. Как говорят экипажи танков, все необходимы детали, запасные части, снаряды в наличии. Все что нужно, доставляют оперативно и в срок. В жаркую погоду в подразделениях организована дополнительная доставка бутилированной воды и развернуты полевые душевые", — отметили в министерстве.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские танкисты уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ

МО: танки Т-80БВМ уничтожили замаскированный опорный пункт и живую силу ВСУ

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкТанк Т-80 вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО
Танк Т-80 вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Танк Т-80 вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 июл — РИА Новости. Экипажи танков Т-80БВМ 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил замаскированный опорный пункт и живую силу ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны.
"Экипажи танков Т-80БВМ 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач в зоне проведения специальной военной операции уничтожили выявленные замаскированные опорные пункты и живую силу ВСУ", — заявили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что танкисты работают на линии фронта и оказывают поддержку мотострелковым подразделениям ВС России, уничтожая артиллерию, боевую бронированную технику, наблюдательные пункты и склады боеприпасов ВСУ.
"Успешному выполнению задач способствует всестороннее своевременное обеспечение снарядами, ГСМ, а также экипировкой. Как говорят экипажи танков, все необходимы детали, запасные части, снаряды в наличии. Все что нужно, доставляют оперативно и в срок. В жаркую погоду в подразделениях организована дополнительная доставка бутилированной воды и развернуты полевые душевые", — отметили в министерстве.
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