https://ria.ru/20240705/taksi-1957790056.html

"Яндекс.Такси" в Москве посоветовал пересесть на общественный транспорт

"Яндекс.Такси" в Москве посоветовал пересесть на общественный транспорт - РИА Новости, 05.07.2024

"Яндекс.Такси" в Москве посоветовал пересесть на общественный транспорт

"Яндекс Такси" в Москве советует пересесть на общественный транспорт из-за плохой погоды, заказов настолько много, что не хватает свободных машин, обратил... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T22:21

2024-07-05T22:21

2024-07-05T22:21

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

яндекс.такси

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. "Яндекс Такси" в Москве советует пересесть на общественный транспорт из-за плохой погоды, заказов настолько много, что не хватает свободных машин, обратил внимание корреспондент РИА Новости. "Непогода. Гораздо больше людей просят подвезти их, чем имеется свободных автомобилей. Если поездка срочная, выбирайте общественный транспорт. Сегодня так будет быстрее", - такое сообщение появляется при входе в приложение. Стоимость длительной поездки на такси в столице выросла минимум в три раза на фоне ливня и плохой погоды. В пятницу Москву и область накрыли гроза, ливень и ураганный ветер. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в этот день выпала четверть осадков от месячной нормы, в Подмосковье местами выпало 66% осадков.

https://ria.ru/20240705/groza-1957765259.html

https://ria.ru/20231025/taksi-1905103139.html

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, яндекс.такси