https://ria.ru/20240705/svo-1957697307.html

Семьи участников СВО смогут получить психологическую поддержку онлайн

Семьи участников СВО смогут получить психологическую поддержку онлайн - РИА Новости, 05.07.2024

Семьи участников СВО смогут получить психологическую поддержку онлайн

Проект федерального Telegram-чата психологической поддержки "КСВО. Разговор с психологом" представили в Общественной палате РФ руководитель федерального проекта РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T15:46

2024-07-05T15:46

2024-07-05T15:46

общество

россия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Проект федерального Telegram-чата психологической поддержки "КСВО. Разговор с психологом" представили в Общественной палате РФ руководитель федерального проекта "Здравконтроль" Евгений Мартынов и глава комитета семей воинов Отечества (КСВО), член СПЧ Юлия Белехова. Единый федеральный чат "КСВО. Разговор с психологом" для оказания психологической поддержки членам семей участников СВО создан в рамках реализации федерального проекта "ЗдравКонтроль". Его организаторами выступают комитет семей воинов Отечества и фонд "Социальная сфера". Чат планируют запустить 22 июля. Попасть в него можно будет по ссылке. В чате будут работать медицинские психологи - сотрудники государственных медорганизаций. Психологи проекта безвозмездно окажут помощь в формате персонального общения. Участие в чате анонимное. Проект будет работать ежедневно с 9:00 до 19:00 по мск, кроме выходных, говорится в правилах чата. "Комитет семей воинов Отечества занимается разными вопросами. И, конечно же, это прежде всего работа с семьями. Помимо юридической помощи, мы занимается еще и духовно-психологической… Мы очень хотим, чтобы этот проект (чата психологической поддержки семей участников СВО - ред.) получился с первого раза, потому что это люди, которые ждут помощи", - сказала Белехова в ходе презентации проекта. Кроме того, в Telegram-чате создана рубрика "Я горжусь!" о подвигах российских военных и их семей. "Я горжусь!" - это та рубрика, которая не даст нам скатиться в страх и боль", - отметила Белехова. Член СПЧ также рассказала, что вопросы юридического характера, которые могут возникнуть у участников СВО и их семей при беседе с психологами, будут передаваться соответствующим специалистам.

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