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ВС России за неделю уничтожили и повредили 10 истребителей и вертолет ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/svo-1957666466.html
ВС России за неделю уничтожили и повредили 10 истребителей и вертолет ВСУ
ВС России за неделю уничтожили и повредили 10 истребителей и вертолет ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024
ВС России за неделю уничтожили и повредили 10 истребителей и вертолет ВСУ
ВС РФ за минувшую неделю (период с 29 июня по 5 июля) уничтожили и повредили 10 украинских истребителей МиГ-29 и Су-27, а также один военный вертолёт Ми-24,... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:19
2024-07-05T14:19
специальная военная операция на украине
россия
украина
су-27
миг-29
ми-24
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ВС РФ за минувшую неделю (период с 29 июня по 5 июля) уничтожили и повредили 10 украинских истребителей МиГ-29 и Су-27, а также один военный вертолёт Ми-24, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито: два самолета МиГ-29 и один Су-27 воздушных сил Украины. &lt;...&gt; Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены пять самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены два самолета Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 626 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, украина, су-27, миг-29, ми-24, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Су-27, МиГ-29, Ми-24, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России за неделю уничтожили и повредили 10 истребителей и вертолет ВСУ

Минобороны: ВС России за неделю уничтожили десять украинских МиГ-29 и Су-27

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСамолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сбитый российскими средствами противовоздушной обороны
Самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сбитый российскими средствами противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сбитый российскими средствами противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ВС РФ за минувшую неделю (период с 29 июня по 5 июля) уничтожили и повредили 10 украинских истребителей МиГ-29 и Су-27, а также один военный вертолёт Ми-24, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито: два самолета МиГ-29 и один Су-27 воздушных сил Украины. <...> Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены пять самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены два самолета Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 626 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСу-27МиГ-29Ми-24Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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