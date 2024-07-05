https://ria.ru/20240705/svo-1957666466.html

ВС России за неделю уничтожили и повредили 10 истребителей и вертолет ВСУ

ВС России за неделю уничтожили и повредили 10 истребителей и вертолет ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024

ВС России за неделю уничтожили и повредили 10 истребителей и вертолет ВСУ

ВС РФ за минувшую неделю (период с 29 июня по 5 июля) уничтожили и повредили 10 украинских истребителей МиГ-29 и Су-27, а также один военный вертолёт Ми-24,... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T14:19

2024-07-05T14:19

2024-07-05T14:19

специальная военная операция на украине

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украина

су-27

миг-29

ми-24

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ВС РФ за минувшую неделю (период с 29 июня по 5 июля) уничтожили и повредили 10 украинских истребителей МиГ-29 и Су-27, а также один военный вертолёт Ми-24, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито: два самолета МиГ-29 и один Су-27 воздушных сил Украины. <...> Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены пять самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены два самолета Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 626 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27 228 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16 506 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 386 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 345 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, украина, су-27, миг-29, ми-24, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)