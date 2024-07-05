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За неделю в плен сдались 32 солдата ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/svo-1957662480.html
За неделю в плен сдались 32 солдата ВСУ
За неделю в плен сдались 32 солдата ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024
За неделю в плен сдались 32 солдата ВСУ
За минувшую неделю (период с 29 июня по 5 июля) в плен к ВС РФ сдались 32 украинских военнослужащих, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:17
2024-07-05T14:17
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. За минувшую неделю (период с 29 июня по 5 июля) в плен к ВС РФ сдались 32 украинских военнослужащих, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240704/plen-1957389569.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
За неделю в плен сдались 32 солдата ВСУ

Минобороны: за минувшую неделю в плен к ВС России сдались 32 украинских военных

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУкраинские пленные в российском исправительном учреждении
Украинские пленные в российском исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Украинские пленные в российском исправительном учреждении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. За минувшую неделю (период с 29 июня по 5 июля) в плен к ВС РФ сдались 32 украинских военнослужащих, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Украинские военные массово сдаются в плен, рассказали в ДНР
4 июля, 14:40
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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