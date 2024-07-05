https://ria.ru/20240705/svo-1957662480.html

За неделю в плен сдались 32 солдата ВСУ

За неделю в плен сдались 32 солдата ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024

За неделю в плен сдались 32 солдата ВСУ

За минувшую неделю (период с 29 июня по 5 июля) в плен к ВС РФ сдались 32 украинских военнослужащих, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T14:17

2024-07-05T14:17

2024-07-05T14:17

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. За минувшую неделю (период с 29 июня по 5 июля) в плен к ВС РФ сдались 32 украинских военнослужащих, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 32 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240704/plen-1957389569.html

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россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)