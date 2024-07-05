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Группировка "Днепр" уничтожила до 635 боевиков ВСУ за неделю

Группировка "Днепр" уничтожила до 635 боевиков ВСУ за неделю - РИА Новости, 05.07.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 635 боевиков ВСУ за неделю

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 635 украинских... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T14:16

2024-07-05T14:16

2024-07-05T14:16

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 635 украинских военнослужащих, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе тринадцать гаубиц М777 производства США, семь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов ВСУ, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и четырёх бригад теробороны. Потери противника за неделю составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе тринадцать гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено семь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)