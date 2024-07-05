Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Днепр" уничтожила до 635 боевиков ВСУ за неделю - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/svo-1957661141.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 635 боевиков ВСУ за неделю
Группировка "Днепр" уничтожила до 635 боевиков ВСУ за неделю - РИА Новости, 05.07.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 635 боевиков ВСУ за неделю
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 635 украинских... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:16
2024-07-05T14:16
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945227763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ab18dd40bcd4928e574174cfa3f8e65.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 635 украинских военнослужащих, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе тринадцать гаубиц М777 производства США, семь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов ВСУ, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и четырёх бригад теробороны. Потери противника за неделю составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе тринадцать гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено семь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945227763_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c71550f0bbc127b3066035c900d5e9f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" уничтожила до 635 боевиков ВСУ за неделю

Минобороны: ВСУ потеряли до 635 солдат за неделю в зоне ответственности "Днепра"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 635 украинских военнослужащих, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе тринадцать гаубиц М777 производства США, семь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов ВСУ, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и четырёх бригад теробороны. Потери противника за неделю составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе тринадцать гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено семь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала