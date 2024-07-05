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Группировка "Днепр" уничтожила до 635 боевиков ВСУ за неделю
Группировка "Днепр" уничтожила до 635 боевиков ВСУ за неделю - РИА Новости, 05.07.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 635 боевиков ВСУ за неделю
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 635 украинских... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:16
2024-07-05T14:16
2024-07-05T14:16
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 635 украинских военнослужащих, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе тринадцать гаубиц М777 производства США, семь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов ВСУ, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и четырёх бригад теробороны. Потери противника за неделю составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе тринадцать гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено семь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" уничтожила до 635 боевиков ВСУ за неделю
Минобороны: ВСУ потеряли до 635 солдат за неделю в зоне ответственности "Днепра"
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 635 украинских военнослужащих, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе тринадцать гаубиц М777 производства США, семь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов ВСУ, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и четырёх бригад теробороны. Потери противника за неделю составили до 635 военнослужащих, боевая бронированная машина, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе тринадцать гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено семь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.