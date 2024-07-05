https://ria.ru/20240705/svo-1957650479.html
Группировка "Центр" отразила 38 контратак ВСУ за неделю
Группировка "Центр" отразила 38 контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 05.07.2024
Группировка "Центр" отразила 38 контратак ВСУ за неделю
Группировка "Центр" за неделю освободила три населенных пункта в ДНР, уничтожив до 2970 боевиков ВСУ, пять танков и 12 бронемашин, сообщило в пятницу Минобороны РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:52
2024-07-05T13:52
2024-07-05T14:05
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Группировка "Центр" за неделю освободила три населенных пункта в ДНР, уничтожив до 2970 боевиков ВСУ, пять танков и 12 бронемашин, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных и двух пехотных соединений ВСУ, а также двух бригад теробороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери ВСУ на данном направлении составили до 2970 военнослужащих, пять танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе две боевые машины пехоты Bradley производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Центр" отразила 38 контратак ВСУ за неделю
Минобороны: группировка "Центр" отразила 38 контратак ВСУ за неделю