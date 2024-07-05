https://ria.ru/20240705/svo-1957650479.html

Группировка "Центр" отразила 38 контратак ВСУ за неделю

Группировка "Центр" отразила 38 контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 05.07.2024

Группировка "Центр" отразила 38 контратак ВСУ за неделю

Группировка "Центр" за неделю освободила три населенных пункта в ДНР, уничтожив до 2970 боевиков ВСУ, пять танков и 12 бронемашин, сообщило в пятницу Минобороны РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T13:52

2024-07-05T13:52

2024-07-05T14:05

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Группировка "Центр" за неделю освободила три населенных пункта в ДНР, уничтожив до 2970 боевиков ВСУ, пять танков и 12 бронемашин, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных и двух пехотных соединений ВСУ, а также двух бригад теробороны. За неделю отражены 38 контратак противника. Потери ВСУ на данном направлении составили до 2970 военнослужащих, пять танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе две боевые машины пехоты Bradley производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика