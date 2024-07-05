https://ria.ru/20240705/svo-1957650118.html

Группировка "Восток" уничтожила до 900 военных ВСУ за неделю

Группировка "Восток" уничтожила до 900 военных ВСУ за неделю - РИА Новости, 05.07.2024

Группировка "Восток" уничтожила до 900 военных ВСУ за неделю

Украинские войска за минувшую неделю (с 29 июня по 5 июля) потеряли до 900 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщило Минобороны России. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T13:50

2024-07-05T13:50

2024-07-05T14:05

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшую неделю (с 29 июня по 5 июля) потеряли до 900 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщило Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ, двух соединений теробороны и бригады нацгвардии. В течение недели отражены 11 контратак ВСУ. Противник потерял до 900 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)