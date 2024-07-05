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Группировка "Восток" уничтожила до 900 военных ВСУ за неделю
Группировка "Восток" уничтожила до 900 военных ВСУ за неделю - РИА Новости, 05.07.2024
Группировка "Восток" уничтожила до 900 военных ВСУ за неделю
Украинские войска за минувшую неделю (с 29 июня по 5 июля) потеряли до 900 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщило Минобороны России. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:50
2024-07-05T13:50
2024-07-05T14:05
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшую неделю (с 29 июня по 5 июля) потеряли до 900 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщило Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ, двух соединений теробороны и бригады нацгвардии. В течение недели отражены 11 контратак ВСУ. Противник потерял до 900 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" уничтожила до 900 военных ВСУ за неделю
Минобороны: группировка "Восток" уничтожила до 900 военных ВСУ за неделю