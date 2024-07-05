https://ria.ru/20240705/svo-1957649245.html
Группировка "Север" уничтожила до 1,6 тысячи военных ВСУ за неделю
Группировка "Север" уничтожила до 1,6 тысячи военных ВСУ за неделю - РИА Новости, 05.07.2024
Группировка "Север" уничтожила до 1,6 тысячи военных ВСУ за неделю
Российские военнослужащие группировки войск "Север" за прошедшую неделю нанесли поражение формированиям ВСУ и отразили пять контратак, противник за это время... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:49
2024-07-05T13:49
2024-07-05T14:05
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" за прошедшую неделю нанесли поражение формированиям ВСУ и отразили пять контратак, противник за это время потерял почти 1,6 тысячи солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны противника", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 29 июня по 5 июля.Кроме того, группировка отразила пять контратак штурмовых групп ВСУ."Потери противника за указанный период составили до 1595 военнослужащих, четыре танка, три боевые бронированные машины, 30 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе двенадцать крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" уничтожила до 1,6 тысячи военных ВСУ за неделю
МО: группировка "Север" уничтожила до 1595 военных ВСУ за неделю
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" за прошедшую неделю нанесли поражение формированиям ВСУ и отразили пять контратак, противник за это время потерял почти 1,6 тысячи солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны противника", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 29 июня по 5 июля.
Кроме того, группировка отразила пять контратак штурмовых групп ВСУ.
"Потери противника за указанный период составили до 1595 военнослужащих, четыре танка, три боевые бронированные машины, 30 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе двенадцать крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США", - добавили в МО РФ.