https://ria.ru/20240705/svo-1957649245.html

Группировка "Север" уничтожила до 1,6 тысячи военных ВСУ за неделю

Группировка "Север" уничтожила до 1,6 тысячи военных ВСУ за неделю - РИА Новости, 05.07.2024

Группировка "Север" уничтожила до 1,6 тысячи военных ВСУ за неделю

Российские военнослужащие группировки войск "Север" за прошедшую неделю нанесли поражение формированиям ВСУ и отразили пять контратак, противник за это время... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T13:49

2024-07-05T13:49

2024-07-05T14:05

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" за прошедшую неделю нанесли поражение формированиям ВСУ и отразили пять контратак, противник за это время потерял почти 1,6 тысячи солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны противника", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 29 июня по 5 июля.Кроме того, группировка отразила пять контратак штурмовых групп ВСУ."Потери противника за указанный период составили до 1595 военнослужащих, четыре танка, три боевые бронированные машины, 30 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе двенадцать крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)