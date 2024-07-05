Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Север" уничтожила до 1,6 тысячи военных ВСУ за неделю - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 05.07.2024 (обновлено: 14:05 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/svo-1957649245.html
Группировка "Север" уничтожила до 1,6 тысячи военных ВСУ за неделю
Группировка "Север" уничтожила до 1,6 тысячи военных ВСУ за неделю - РИА Новости, 05.07.2024
Группировка "Север" уничтожила до 1,6 тысячи военных ВСУ за неделю
Российские военнослужащие группировки войск "Север" за прошедшую неделю нанесли поражение формированиям ВСУ и отразили пять контратак, противник за это время... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:49
2024-07-05T14:05
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" за прошедшую неделю нанесли поражение формированиям ВСУ и отразили пять контратак, противник за это время потерял почти 1,6 тысячи солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны противника", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 29 июня по 5 июля.Кроме того, группировка отразила пять контратак штурмовых групп ВСУ."Потери противника за указанный период составили до 1595 военнослужащих, четыре танка, три боевые бронированные машины, 30 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе двенадцать крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_9b729faa75e9183745c181152c161d97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" уничтожила до 1,6 тысячи военных ВСУ за неделю

МО: группировка "Север" уничтожила до 1595 военных ВСУ за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" за прошедшую неделю нанесли поражение формированиям ВСУ и отразили пять контратак, противник за это время потерял почти 1,6 тысячи солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны противника", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 29 июня по 5 июля.
Кроме того, группировка отразила пять контратак штурмовых групп ВСУ.
"Потери противника за указанный период составили до 1595 военнослужащих, четыре танка, три боевые бронированные машины, 30 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе двенадцать крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала