https://ria.ru/20240705/svo-1957611275.html

При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали три человека

При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 05.07.2024

При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали три человека

Три человека ранены при обстреле Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр этого города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T11:53

2024-07-05T11:53

2024-07-05T11:53

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Три человека ранены при обстреле Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр этого города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале."В результате очередного обстрела города Ясиноватая ранение получили женщины 1957 и 1965 годов рождения и мужчина 1960 года рождения", - написал Шевченко. Он отметил, что пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20240705/miroshnik-1957595134.html

ясиноватая

донецкая народная республика

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ясиноватая, донецкая народная республика