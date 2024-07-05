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При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 05.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:53 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/svo-1957611275.html
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали три человека
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 05.07.2024
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали три человека
Три человека ранены при обстреле Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр этого города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:53
2024-07-05T11:53
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Три человека ранены при обстреле Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр этого города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале."В результате очередного обстрела города Ясиноватая ранение получили женщины 1957 и 1965 годов рождения и мужчина 1960 года рождения", - написал Шевченко. Он отметил, что пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20240705/miroshnik-1957595134.html
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ясиноватая, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали три человека

Мэр Шевченко: при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадали три человека

© РИА НовостиПоследствия обстрела из РСЗО HIMARS со стороны украинских войск в Ясиноватой
Последствия обстрела из РСЗО HIMARS со стороны украинских войск в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости
Последствия обстрела из РСЗО HIMARS со стороны украинских войск в Ясиноватой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Три человека ранены при обстреле Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр этого города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале.
«
"В результате очередного обстрела города Ясиноватая ранение получили женщины 1957 и 1965 годов рождения и мужчина 1960 года рождения", - написал Шевченко. Он отметил, что пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная Республика
 
 
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