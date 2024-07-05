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Сунак рассказал, что уйдет после поражения на выборах - РИА Новости, 05.07.2024
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12:49 05.07.2024 (обновлено: 13:28 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/sunak-1957627348.html
Сунак рассказал, что уйдет после поражения на выборах
Сунак рассказал, что уйдет после поражения на выборах - РИА Новости, 05.07.2024
Сунак рассказал, что уйдет после поражения на выборах
Уходящий премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что уйдет с поста лидера Консервативной партии, которая потерпела поражение на парламентских выборах. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T12:49
2024-07-05T13:28
риши сунак
парламентские выборы в британии – 2024
в мире
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Уходящий премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что уйдет с поста лидера Консервативной партии, которая потерпела поражение на парламентских выборах."После этого результата я уйду с поста лидера партии. Не сразу, но тогда, когда будут организованы формальные меры для избрания моего преемника", - сказал он, выступая перед зданием своей официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10.Сунак добавил, что вскоре в пятницу встретится с королем Карлом III, чтобы официально сложить с себя полномочия премьер-министра страны.Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии, победившей на выборах в парламент, занимает пост премьер-министра страны и формирует правительство. Ранее премьер Великобритании и глава Консервативной партии страны Риши Сунак подтвердил, что покидает пост премьера по итогам выборов в парламент. Он позвонил лидеру лейбористов Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой.
https://ria.ru/20240705/sunak-1957573754.html
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риши сунак, парламентские выборы в британии – 2024, в мире
Риши Сунак, Парламентские выборы в Британии – 2024, В мире
Сунак рассказал, что уйдет после поражения на выборах

Сунак рассказал, что уйдет с поста лидера консервативной партии после выборов

© AP Photo / Kin CheungРиши Сунак во время заявления на Даунинг-стрит, 10. 5 июля 2024
Риши Сунак во время заявления на Даунинг-стрит, 10. 5 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Риши Сунак во время заявления на Даунинг-стрит, 10. 5 июля 2024
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Уходящий премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что уйдет с поста лидера Консервативной партии, которая потерпела поражение на парламентских выборах.
«
"После этого результата я уйду с поста лидера партии. Не сразу, но тогда, когда будут организованы формальные меры для избрания моего преемника", - сказал он, выступая перед зданием своей официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Биография Риши Сунака
Вчера, 11:03
Сунак добавил, что вскоре в пятницу встретится с королем Карлом III, чтобы официально сложить с себя полномочия премьер-министра страны.
Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии, победившей на выборах в парламент, занимает пост премьер-министра страны и формирует правительство. Ранее премьер Великобритании и глава Консервативной партии страны Риши Сунак подтвердил, что покидает пост премьера по итогам выборов в парламент. Он позвонил лидеру лейбористов Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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Риши СунакПарламентские выборы в Британии – 2024В мире
 
 
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