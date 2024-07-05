Сунак рассказал, что уйдет после поражения на выборах
Сунак рассказал, что уйдет с поста лидера консервативной партии после выборов
© AP Photo / Kin CheungРиши Сунак во время заявления на Даунинг-стрит, 10. 5 июля 2024
© AP Photo / Kin Cheung
Риши Сунак во время заявления на Даунинг-стрит, 10. 5 июля 2024
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Уходящий премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что уйдет с поста лидера Консервативной партии, которая потерпела поражение на парламентских выборах.
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"После этого результата я уйду с поста лидера партии. Не сразу, но тогда, когда будут организованы формальные меры для избрания моего преемника", - сказал он, выступая перед зданием своей официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10.
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Сунак добавил, что вскоре в пятницу встретится с королем Карлом III, чтобы официально сложить с себя полномочия премьер-министра страны.
Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии, победившей на выборах в парламент, занимает пост премьер-министра страны и формирует правительство. Ранее премьер Великобритании и глава Консервативной партии страны Риши Сунак подтвердил, что покидает пост премьера по итогам выборов в парламент. Он позвонил лидеру лейбористов Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой.
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