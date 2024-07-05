https://ria.ru/20240705/sunak-1957627348.html

Сунак рассказал, что уйдет после поражения на выборах

Сунак рассказал, что уйдет после поражения на выборах - РИА Новости, 05.07.2024

Сунак рассказал, что уйдет после поражения на выборах

Уходящий премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что уйдет с поста лидера Консервативной партии, которая потерпела поражение на парламентских выборах. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T12:49

2024-07-05T12:49

2024-07-05T13:28

риши сунак

парламентские выборы в британии – 2024

в мире

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Уходящий премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что уйдет с поста лидера Консервативной партии, которая потерпела поражение на парламентских выборах."После этого результата я уйду с поста лидера партии. Не сразу, но тогда, когда будут организованы формальные меры для избрания моего преемника", - сказал он, выступая перед зданием своей официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10.Сунак добавил, что вскоре в пятницу встретится с королем Карлом III, чтобы официально сложить с себя полномочия премьер-министра страны.Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии, победившей на выборах в парламент, занимает пост премьер-министра страны и формирует правительство. Ранее премьер Великобритании и глава Консервативной партии страны Риши Сунак подтвердил, что покидает пост премьера по итогам выборов в парламент. Он позвонил лидеру лейбористов Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой.

https://ria.ru/20240705/sunak-1957573754.html

https://ria.ru/20240705/tori-1957546905.html

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риши сунак, парламентские выборы в британии – 2024, в мире