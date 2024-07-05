Сунака освистали, когда он покидал штаб партии после победы лейбористов
Sky News: Сунак уехал из штаба консерваторов под призывы "собирать чемоданы"
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уехал из штаб-квартиры Консервативной партии в центре Лондона под крики и свист толпы, передает телеканал Sky News.
"Риши Сунак только что покинул штаб-квартиру Консервативной партии, откуда он направится на Даунинг-стрит, под крики "Так будет только лучше!" <…> Люди кричали: "Вечеринка окончена!" и "Собирай чемоданы!" — когда он садился в автомобиль", — говорится в сообщении.
Накануне в Великобритании состоялись парламентские выборы. Уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. По информации Sky News, после подсчета бюллетеней в 647 избирательных округах лейбористы получают 412 мест в парламенте, консерваторы — 120, либеральные демократы — 71. Для парламентского большинства достаточно 326 мандатов.
Лидер партии, победившей на выборах в парламент, занимает пост премьер-министра и формирует правительство.
Позже Сунак выступил перед зданием своей официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10. Он признал поражение и заявил, что уйдет с должности после того, как завершатся формальности для избрания его преемника.
Сегодня же Сунак отправится в Букингемский дворец на встречу с королем Карлом III, чтобы официально сложить с себя полномочия премьер-министра.