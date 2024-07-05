Сунака освистали, когда он покидал штаб партии после победы лейбористов

Накануне в Великобритании состоялись парламентские выборы. Уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. По информации Sky News, после подсчета бюллетеней в 647 избирательных округах лейбористы получают 412 мест в парламенте, консерваторы — 120, либеральные демократы — 71. Для парламентского большинства достаточно 326 мандатов.

Лидер партии, победившей на выборах в парламент, занимает пост премьер-министра и формирует правительство.