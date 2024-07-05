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Сунака освистали, когда он покидал штаб партии после победы лейбористов - РИА Новости, 05.07.2024
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11:46 05.07.2024 (обновлено: 13:37 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/sunak-1957607860.html
Сунака освистали, когда он покидал штаб партии после победы лейбористов
Сунака освистали, когда он покидал штаб партии после победы лейбористов - РИА Новости, 05.07.2024
Сунака освистали, когда он покидал штаб партии после победы лейбористов
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уехал из штаб-квартиры Консервативной партии в центре Лондона под крики и свист толпы, передает телеканал Sky News. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:46
2024-07-05T13:37
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уехал из штаб-квартиры Консервативной партии в центре Лондона под крики и свист толпы, передает телеканал Sky News. "Риши Сунак только что покинул штаб-квартиру Консервативной партии, откуда он направится на Даунинг-стрит, под крики "Так будет только лучше!" &lt;…&gt; Люди кричали: "Вечеринка окончена!" и "Собирай чемоданы!" — когда он садился в автомобиль", — говорится в сообщении. Позже Сунак выступил перед зданием своей официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10. Он признал поражение и заявил, что уйдет с должности после того, как завершатся формальности для избрания его преемника. Сегодня же Сунак отправится в Букингемский дворец на встречу с королем Карлом III, чтобы официально сложить с себя полномочия премьер-министра.
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в мире, великобритания, лондон, риши сунак, кир стармер, парламентские выборы в британии – 2024
В мире, Великобритания, Лондон, Риши Сунак, Кир Стармер, Парламентские выборы в Британии – 2024
Сунака освистали, когда он покидал штаб партии после победы лейбористов

Sky News: Сунак уехал из штаба консерваторов под призывы "собирать чемоданы"

© AFP 2024 / Darren StaplesРиши Сунак после завершения выборов. 5 июля 2024
Риши Сунак после завершения выборов. 5 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AFP 2024 / Darren Staples
Риши Сунак после завершения выборов. 5 июля 2024
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уехал из штаб-квартиры Консервативной партии в центре Лондона под крики и свист толпы, передает телеканал Sky News.
"Риши Сунак только что покинул штаб-квартиру Консервативной партии, откуда он направится на Даунинг-стрит, под крики "Так будет только лучше!" <…> Люди кричали: "Вечеринка окончена!" и "Собирай чемоданы!" — когда он садился в автомобиль", — говорится в сообщении.

Накануне в Великобритании состоялись парламентские выборы. Уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. По информации Sky News, после подсчета бюллетеней в 647 избирательных округах лейбористы получают 412 мест в парламенте, консерваторы — 120, либеральные демократы — 71. Для парламентского большинства достаточно 326 мандатов.

Лидер партии, победившей на выборах в парламент, занимает пост премьер-министра и формирует правительство.

Позже Сунак выступил перед зданием своей официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10. Он признал поражение и заявил, что уйдет с должности после того, как завершатся формальности для избрания его преемника.
Сегодня же Сунак отправится в Букингемский дворец на встречу с королем Карлом III, чтобы официально сложить с себя полномочия премьер-министра.
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