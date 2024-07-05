https://ria.ru/20240705/sunak-1957604778.html
Сунак хочет выступить с речью после поражения на выборах
Сунак хочет выступить с речью после поражения на выборах - РИА Новости, 05.07.2024
Сунак хочет выступить с речью после поражения на выборах
Премьер Великобритании Риши Сунак намерен сделать заявление после поражения Консервативной партии на всеобщих выборах в стране, передает телеканал Sky News. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:35
2024-07-05T11:35
2024-07-05T11:39
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер Великобритании Риши Сунак намерен сделать заявление после поражения Консервативной партии на всеобщих выборах в стране, передает телеканал Sky News. "Риши Сунак намерен сделать заявление в 10.30 утра (12.30 по мск) перед тем, как отправится в Букингемский дворец, чтобы передать королю заявление об отставке", - говорится в сообщении телеканала.Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии, победившей на выборах в парламент, занимает пост премьер-министра страны и формирует правительство. Ранее премьер Великобритании и глава Консервативной партии страны Риши Сунак подтвердил, что покидает пост премьера по итогам выборов в парламент. Он позвонил лидеру лейбористов Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой.
https://ria.ru/20240705/sunak-1957545916.html
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в мире, великобритания, риши сунак, кир стармер, парламентские выборы в британии – 2024
В мире, Великобритания, Риши Сунак, Кир Стармер, Парламентские выборы в Британии – 2024
Сунак хочет выступить с речью после поражения на выборах
Sky News: Сунак намерен выступить с речью после поражения Консервативной партии