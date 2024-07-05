https://ria.ru/20240705/sunak-1957545916.html

Сунак подтвердил, что покидает пост премьера Великобритании

Сунак подтвердил, что покидает пост премьера Великобритании - РИА Новости, 05.07.2024

Сунак подтвердил, что покидает пост премьера Великобритании

Премьер-министр Великобритании и лидер партии консерваторов Риши Сунак подтвердил, что покидает пост премьер-министра по итогам выборов в парламент. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T07:05

2024-07-05T07:05

2024-07-05T11:34

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риши сунак

парламентские выборы в британии – 2024

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании и лидер партии консерваторов Риши Сунак подтвердил, что покидает пост премьер-министра по итогам выборов в парламент. Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одерживает Лейбористская партия. "Сейчас я отправлюсь в Лондон, где расскажу о результатах сегодняшнего вечера, прежде чем покину пост премьер-министра, которому я отдал всего себя", - приводит телеканал Sky News слова Сунака. Лидер партии, победившей на выборах в парламент, становится премьер-министром страны и формирует правительство.

https://ria.ru/20240704/vybory-1956787932.html

https://ria.ru/20240705/farazh-1957542973.html

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в мире, великобритания, лондон, риши сунак, парламентские выборы в британии – 2024