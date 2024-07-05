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Сунак подтвердил, что покидает пост премьера Великобритании - РИА Новости, 05.07.2024
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07:05 05.07.2024 (обновлено: 11:34 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/sunak-1957545916.html
Сунак подтвердил, что покидает пост премьера Великобритании
Сунак подтвердил, что покидает пост премьера Великобритании - РИА Новости, 05.07.2024
Сунак подтвердил, что покидает пост премьера Великобритании
Премьер-министр Великобритании и лидер партии консерваторов Риши Сунак подтвердил, что покидает пост премьер-министра по итогам выборов в парламент. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T07:05
2024-07-05T11:34
в мире
великобритания
лондон
риши сунак
парламентские выборы в британии – 2024
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании и лидер партии консерваторов Риши Сунак подтвердил, что покидает пост премьер-министра по итогам выборов в парламент. Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одерживает Лейбористская партия. "Сейчас я отправлюсь в Лондон, где расскажу о результатах сегодняшнего вечера, прежде чем покину пост премьер-министра, которому я отдал всего себя", - приводит телеканал Sky News слова Сунака. Лидер партии, победившей на выборах в парламент, становится премьер-министром страны и формирует правительство.
https://ria.ru/20240704/vybory-1956787932.html
https://ria.ru/20240705/farazh-1957542973.html
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в мире, великобритания, лондон, риши сунак, парламентские выборы в британии – 2024
В мире, Великобритания, Лондон, Риши Сунак, Парламентские выборы в Британии – 2024
Сунак подтвердил, что покидает пост премьера Великобритании

Лидер консерваторов Сунак подтвердил, что покидает пост премьера Великобритании

© AP Photo / Matt DunhamРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Matt Dunham
Риши Сунак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании и лидер партии консерваторов Риши Сунак подтвердил, что покидает пост премьер-министра по итогам выборов в парламент.
Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одерживает Лейбористская партия.
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Процедура выборов в парламент Великобритании
4 июля, 00:21
"Сейчас я отправлюсь в Лондон, где расскажу о результатах сегодняшнего вечера, прежде чем покину пост премьер-министра, которому я отдал всего себя", - приводит телеканал Sky News слова Сунака.
Лидер партии, победившей на выборах в парламент, становится премьер-министром страны и формирует правительство.
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В миреВеликобританияЛондонРиши СунакПарламентские выборы в Британии – 2024
 
 
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