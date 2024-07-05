https://ria.ru/20240705/sud-1957620286.html
Суд оставил в силе решение о передачи в доход государства имущества "Макфы"
Суд оставил в силе решение о передачи в доход государства имущества "Макфы" - РИА Новости, 05.07.2024
Суд оставил в силе решение о передачи в доход государства имущества "Макфы"
Челябинский областной суд 5 июля оставил в силе определение нижестоящего суда по обеспечительным мерам, наложенным после удовлетворения иска Генпрокуратуры об... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T12:27
2024-07-05T12:27
2024-07-05T12:27
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 июл – РИА Новости. Челябинский областной суд 5 июля оставил в силе определение нижестоящего суда по обеспечительным мерам, наложенным после удовлетворения иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества группы "Макфа", сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда. Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич, а также бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. По данным облсуда, 7 июня к производству Челябинского областного суда принято гражданское дело по частным жалобам Белоусовой, Юревича и еще нескольких физлиц и юрлиц на определение Центрального районного суда Челябинска от 28 марта об обеспечении иска об обращении в доход Российской Федерации имущества ответчиков. Заседание по делу назначено на 5 июля. "Пятого июля 2024 года Челябинский областной суд, рассмотрев указанные жалобы, оставил без изменения определение Центрального районного суда Челябинска", - говорится в сообщении. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. Адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи Михаила Юревича, 23 мая сообщила РИА Новости, что "Макфа", "Смак" и почти все остальные активы уже стали собственностью государства. "Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.
https://ria.ru/20240704/prigovor-1957391773.html
https://ria.ru/20240624/kitay-1954981459.html
https://ria.ru/20240529/ariston-1949052188.html
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происшествия
Суд оставил в силе решение о передачи в доход государства имущества "Макфы"
Челябинский суд оставил в силе решение о передачи государству имущества "Макфы"
ЧЕЛЯБИНСК, 5 июл – РИА Новости. Челябинский областной суд 5 июля оставил в силе определение нижестоящего суда по обеспечительным мерам, наложенным после удовлетворения иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества группы "Макфа", сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич
, его отец Валерий Юревич, а также бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов
.
По данным облсуда, 7 июня к производству Челябинского областного суда принято гражданское дело по частным жалобам Белоусовой, Юревича и еще нескольких физлиц и юрлиц на определение Центрального районного суда Челябинска от 28 марта об обеспечении иска об обращении в доход Российской Федерации имущества ответчиков. Заседание по делу назначено на 5 июля.
«
"Пятого июля 2024 года Челябинский областной суд, рассмотрев указанные жалобы, оставил без изменения определение Центрального районного суда Челябинска", - говорится в сообщении.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна.
Адвокат Людмила Айвар
, представляющая интересы семьи Михаила Юревича, 23 мая сообщила РИА Новости, что "Макфа", "Смак" и почти все остальные активы уже стали собственностью государства.
"Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.