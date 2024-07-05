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Стубб свел дипломатию по Украине к наращиванию поставок оружия Киеву
Стубб свел дипломатию по Украине к наращиванию поставок оружия Киеву - РИА Новости, 05.07.2024
Стубб свел дипломатию по Украине к наращиванию поставок оружия Киеву
Президент Финляндии Александер Стубб, говоря о дипломатических усилиях Запада по Украине, снова призвал наращивать поставки вооружения Киеву, пишет газета Wall... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:47
2024-07-05T15:47
2024-07-05T15:47
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент Финляндии Александер Стубб, говоря о дипломатических усилиях Запада по Украине, снова призвал наращивать поставки вооружения Киеву, пишет газета Wall Street Journal, взявшая интервью у финского лидера. Как пишет издание, по мнению Стубба, "дипломатические усилия... должны идти рука об руку с увеличением военной и экономической помощи Украине". "Чем больше мы поддерживаем Украину сейчас, тем быстрее закончится война", - заявил он в интервью. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Финляндия, Александер Стубб, НАТО
Стубб свел дипломатию по Украине к наращиванию поставок оружия Киеву
Президент Финляндии Стубб призвал наращивать поставки оружия Украине