https://ria.ru/20240705/stubb-1957697654.html

Стубб свел дипломатию по Украине к наращиванию поставок оружия Киеву

Стубб свел дипломатию по Украине к наращиванию поставок оружия Киеву - РИА Новости, 05.07.2024

Стубб свел дипломатию по Украине к наращиванию поставок оружия Киеву

Президент Финляндии Александер Стубб, говоря о дипломатических усилиях Запада по Украине, снова призвал наращивать поставки вооружения Киеву, пишет газета Wall... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T15:47

2024-07-05T15:47

2024-07-05T15:47

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент Финляндии Александер Стубб, говоря о дипломатических усилиях Запада по Украине, снова призвал наращивать поставки вооружения Киеву, пишет газета Wall Street Journal, взявшая интервью у финского лидера. Как пишет издание, по мнению Стубба, "дипломатические усилия... должны идти рука об руку с увеличением военной и экономической помощи Украине". "Чем больше мы поддерживаем Украину сейчас, тем быстрее закончится война", - заявил он в интервью. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240705/stubb-1957696933.html

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