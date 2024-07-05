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Стубб свел дипломатию по Украине к наращиванию поставок оружия Киеву - РИА Новости, 05.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:47 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/stubb-1957697654.html
Стубб свел дипломатию по Украине к наращиванию поставок оружия Киеву
Стубб свел дипломатию по Украине к наращиванию поставок оружия Киеву - РИА Новости, 05.07.2024
Стубб свел дипломатию по Украине к наращиванию поставок оружия Киеву
Президент Финляндии Александер Стубб, говоря о дипломатических усилиях Запада по Украине, снова призвал наращивать поставки вооружения Киеву, пишет газета Wall... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:47
2024-07-05T15:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
финляндия
александер стубб
нато
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент Финляндии Александер Стубб, говоря о дипломатических усилиях Запада по Украине, снова призвал наращивать поставки вооружения Киеву, пишет газета Wall Street Journal, взявшая интервью у финского лидера. Как пишет издание, по мнению Стубба, "дипломатические усилия... должны идти рука об руку с увеличением военной и экономической помощи Украине". "Чем больше мы поддерживаем Украину сейчас, тем быстрее закончится война", - заявил он в интервью. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240705/stubb-1957696933.html
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в мире, украина, россия, финляндия, александер стубб, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Финляндия, Александер Стубб, НАТО
Стубб свел дипломатию по Украине к наращиванию поставок оружия Киеву

Президент Финляндии Стубб призвал наращивать поставки оружия Украине

© AP Photo / Sergei GritsАлександер Стубб
Александер Стубб - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Александер Стубб. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент Финляндии Александер Стубб, говоря о дипломатических усилиях Запада по Украине, снова призвал наращивать поставки вооружения Киеву, пишет газета Wall Street Journal, взявшая интервью у финского лидера.
Как пишет издание, по мнению Стубба, "дипломатические усилия... должны идти рука об руку с увеличением военной и экономической помощи Украине".
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Стубб признал неспособность Запада разрешить конфликт на Украине
Вчера, 15:45
"Чем больше мы поддерживаем Украину сейчас, тем быстрее закончится война", - заявил он в интервью.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
МИД Китая отреагировал на слова Стубба о конфликте на Украине
3 июля, 13:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФинляндияАлександер СтуббНАТО
 
 
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