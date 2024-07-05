Кир Стармер впервые выступил в качестве премьера
Кир Стармер впервые выступил в новом качестве и пообещал обновления для Британии
© AP Photo / Kin CheungЛидер Лейбористской партии Кир Стармер
© AP Photo / Kin Cheung
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лидер Лейбористской партии Кир Стармер, назначенный в пятницу премьер-министром Великобритании, впервые выступил в новом качестве и пообещал обновления для страны. Трансляцию вел телеканал Sky News.
"Изменение страны нельзя сравнивать с щелчком переключателя. Сегодня мир стал менее стабильным. Потребуется время, но нет сомнений, что работа над изменениями начинается немедленно. Нет сомнений, что мы перестроим Британию, создавая богатства в каждом сообществе", - сказал он, выступая перед зданием официальной резиденции премьера на Даунинг-стрит, 10.
Стармер добавил, что его правительство будет работать над улучшением положения Национальной службы здравоохранения (NHS), усилением безопасности границ, снижением преступности на улицах и уменьшением счетов за энергию.
Ранее в пятницу после парламентских выборов Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III, поручившего ему сформировать правительство. Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве премьер-министра, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.