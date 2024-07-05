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Кир Стармер впервые выступил в качестве премьера - РИА Новости, 05.07.2024
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15:52 05.07.2024 (обновлено: 15:53 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/starmer-1957698876.html
Кир Стармер впервые выступил в качестве премьера
Кир Стармер впервые выступил в качестве премьера - РИА Новости, 05.07.2024
Кир Стармер впервые выступил в качестве премьера
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер, назначенный в пятницу премьер-министром Великобритании, впервые выступил в новом качестве и пообещал обновления для... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:52
2024-07-05T15:53
в мире
великобритания
кир стармер
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риши сунак
парламентские выборы в британии – 2024
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лидер Лейбористской партии Кир Стармер, назначенный в пятницу премьер-министром Великобритании, впервые выступил в новом качестве и пообещал обновления для страны. Трансляцию вел телеканал Sky News."Изменение страны нельзя сравнивать с щелчком переключателя. Сегодня мир стал менее стабильным. Потребуется время, но нет сомнений, что работа над изменениями начинается немедленно. Нет сомнений, что мы перестроим Британию, создавая богатства в каждом сообществе", - сказал он, выступая перед зданием официальной резиденции премьера на Даунинг-стрит, 10. Стармер добавил, что его правительство будет работать над улучшением положения Национальной службы здравоохранения (NHS), усилением безопасности границ, снижением преступности на улицах и уменьшением счетов за энергию. Ранее в пятницу после парламентских выборов Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III, поручившего ему сформировать правительство. Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве премьер-министра, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.
https://ria.ru/20240705/starmer-1957666647.html
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в мире, великобритания, кир стармер, карл iii, риши сунак, парламентские выборы в британии – 2024
В мире, Великобритания, Кир Стармер, Карл III, Риши Сунак, Парламентские выборы в Британии – 2024
Кир Стармер впервые выступил в качестве премьера

Кир Стармер впервые выступил в новом качестве и пообещал обновления для Британии

© AP Photo / Kin CheungЛидер Лейбористской партии Кир Стармер
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лидер Лейбористской партии Кир Стармер, назначенный в пятницу премьер-министром Великобритании, впервые выступил в новом качестве и пообещал обновления для страны. Трансляцию вел телеканал Sky News.
"Изменение страны нельзя сравнивать с щелчком переключателя. Сегодня мир стал менее стабильным. Потребуется время, но нет сомнений, что работа над изменениями начинается немедленно. Нет сомнений, что мы перестроим Британию, создавая богатства в каждом сообществе", - сказал он, выступая перед зданием официальной резиденции премьера на Даунинг-стрит, 10.
Лидер лейбористов Кир Стармер и король Карл III во время встречи в Букингемском дворце - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Кир Стармер официально стал премьером Великобритании
Вчера, 14:20
Стармер добавил, что его правительство будет работать над улучшением положения Национальной службы здравоохранения (NHS), усилением безопасности границ, снижением преступности на улицах и уменьшением счетов за энергию.
Ранее в пятницу после парламентских выборов Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III, поручившего ему сформировать правительство. Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве премьер-министра, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.
Риши Сунак после завершения выборов. 5 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Сунака освистали, когда он покидал штаб партии после победы лейбористов
Вчера, 11:46
 
В миреВеликобританияКир СтармерКарл IIIРиши СунакПарламентские выборы в Британии – 2024
 
 
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