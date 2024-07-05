https://ria.ru/20240705/starmer-1957698876.html

Кир Стармер впервые выступил в качестве премьера

Кир Стармер впервые выступил в качестве премьера - РИА Новости, 05.07.2024

Кир Стармер впервые выступил в качестве премьера

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер, назначенный в пятницу премьер-министром Великобритании, впервые выступил в новом качестве и пообещал обновления для... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T15:52

2024-07-05T15:52

2024-07-05T15:53

в мире

великобритания

кир стармер

карл iii

риши сунак

парламентские выборы в британии – 2024

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лидер Лейбористской партии Кир Стармер, назначенный в пятницу премьер-министром Великобритании, впервые выступил в новом качестве и пообещал обновления для страны. Трансляцию вел телеканал Sky News."Изменение страны нельзя сравнивать с щелчком переключателя. Сегодня мир стал менее стабильным. Потребуется время, но нет сомнений, что работа над изменениями начинается немедленно. Нет сомнений, что мы перестроим Британию, создавая богатства в каждом сообществе", - сказал он, выступая перед зданием официальной резиденции премьера на Даунинг-стрит, 10. Стармер добавил, что его правительство будет работать над улучшением положения Национальной службы здравоохранения (NHS), усилением безопасности границ, снижением преступности на улицах и уменьшением счетов за энергию. Ранее в пятницу после парламентских выборов Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III, поручившего ему сформировать правительство. Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве премьер-министра, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.

https://ria.ru/20240705/starmer-1957666647.html

https://ria.ru/20240705/sunak-1957607860.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, кир стармер, карл iii, риши сунак, парламентские выборы в британии – 2024