https://ria.ru/20240705/starmer-1957666647.html

Кир Стармер официально стал премьером Великобритании

Кир Стармер официально стал премьером Великобритании - РИА Новости, 05.07.2024

Кир Стармер официально стал премьером Великобритании

Глава Лейбористской партии Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III в Букингемском дворце, передает... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T14:20

2024-07-05T14:20

2024-07-05T15:03

великобритания

кир стармер

парламентские выборы в британии – 2024

карл iii

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

евросоюз

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Глава Лейбористской партии Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III в Букингемском дворце, передает телеканал Sky News."Король предложил сэру Киру стать премьер-министром и сформировать новое правительство после вчерашней убедительной победы на выборах", — говорится в сообщении.Накануне в Британии состоялись парламентские выборы. Уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. По данным Sky News, после подсчета бюллетеней в 647 избирательных округах лейбористы получают 412 мест, консерваторы — 120, либеральные демократы — 71. Для парламентского большинства достаточно 326 мандатов.Лидер победившей партии занимает пост премьера и формирует правительство.Действующий глава британского кабмина Риши Сунак признал поражение и заявил, что уйдет с должности после того, как завершатся формальности для избрания его преемника. Что известно о новом британском премьере и как он относится к РоссииКир Стармер родился 2 сентября 1962 года в Лондоне. До начала политической карьеры занимался юриспруденцией, впоследствии возглавил Королевскую прокурорскую службу. За заслуги в области правосудия был награжден рыцарским орденом и получил титул "сэр". В 2015-м Стармера избрали депутатом в британский парламент. Занимал в теневом кабинете должность министра по вопросам выхода Британии из ЕС, при этом сам выступал против Brexit. В 2020 году возглавил Лейбористскую партию.Новый премьер известен своей антироссийской позицией. Так, в деле об отравлении экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в 2006-м он выступал на стороне обвинения, а в деле об отравлении Скрипалей в Солсбери в 2018 году обвинил в произошедшем Москву.Что касается позиции по конфликту на Украине, то Стармер еще до выборов в парламент успел не раз встретиться с Владимиром Зеленским и пообещал ему поддержку против России в случае прихода к власти.

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https://ria.ru/20240705/velikobritanija-1957405238.html

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