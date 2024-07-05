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Кир Стармер официально стал премьером Великобритании - РИА Новости, 05.07.2024
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14:20 05.07.2024 (обновлено: 15:03 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/starmer-1957666647.html
Кир Стармер официально стал премьером Великобритании
Кир Стармер официально стал премьером Великобритании - РИА Новости, 05.07.2024
Кир Стармер официально стал премьером Великобритании
Глава Лейбористской партии Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III в Букингемском дворце, передает... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:20
2024-07-05T15:03
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парламентские выборы в британии – 2024
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Глава Лейбористской партии Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III в Букингемском дворце, передает телеканал Sky News."Король предложил сэру Киру стать премьер-министром и сформировать новое правительство после вчерашней убедительной победы на выборах", — говорится в сообщении.Накануне в Британии состоялись парламентские выборы. Уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. По данным Sky News, после подсчета бюллетеней в 647 избирательных округах лейбористы получают 412 мест, консерваторы — 120, либеральные демократы — 71. Для парламентского большинства достаточно 326 мандатов.Лидер победившей партии занимает пост премьера и формирует правительство.Действующий глава британского кабмина Риши Сунак признал поражение и заявил, что уйдет с должности после того, как завершатся формальности для избрания его преемника. Что известно о новом британском премьере и как он относится к РоссииКир Стармер родился 2 сентября 1962 года в Лондоне. До начала политической карьеры занимался юриспруденцией, впоследствии возглавил Королевскую прокурорскую службу. За заслуги в области правосудия был награжден рыцарским орденом и получил титул "сэр". В 2015-м Стармера избрали депутатом в британский парламент. Занимал в теневом кабинете должность министра по вопросам выхода Британии из ЕС, при этом сам выступал против Brexit. В 2020 году возглавил Лейбористскую партию.Новый премьер известен своей антироссийской позицией. Так, в деле об отравлении экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в 2006-м он выступал на стороне обвинения, а в деле об отравлении Скрипалей в Солсбери в 2018 году обвинил в произошедшем Москву.Что касается позиции по конфликту на Украине, то Стармер еще до выборов в парламент успел не раз встретиться с Владимиром Зеленским и пообещал ему поддержку против России в случае прихода к власти.
https://ria.ru/20240705/tori-1957546905.html
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великобритания, кир стармер, парламентские выборы в британии – 2024, карл iii, в мире, риши сунак, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евросоюз, лондон, солсбери
Великобритания, Кир Стармер, Парламентские выборы в Британии – 2024, Карл III, В мире, Риши Сунак, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Евросоюз, Лондон, Солсбери
Кир Стармер официально стал премьером Великобритании

Глава Лейбористской партии Кир Стармер официально стал 58-м премьером Британии

© AFP 2024 / Yui MokЛидер лейбористов Кир Стармер и король Карл III во время встречи в Букингемском дворце
Лидер лейбористов Кир Стармер и король Карл III во время встречи в Букингемском дворце - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AFP 2024 / Yui Mok
Лидер лейбористов Кир Стармер и король Карл III во время встречи в Букингемском дворце
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Глава Лейбористской партии Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III в Букингемском дворце, передает телеканал Sky News.
"Король предложил сэру Киру стать премьер-министром и сформировать новое правительство после вчерашней убедительной победы на выборах", — говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Британские тори отправлены на свалку истории
Вчера, 08:00
Накануне в Британии состоялись парламентские выборы. Уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. По данным Sky News, после подсчета бюллетеней в 647 избирательных округах лейбористы получают 412 мест, консерваторы — 120, либеральные демократы — 71. Для парламентского большинства достаточно 326 мандатов.
Лидер победившей партии занимает пост премьера и формирует правительство.
Действующий глава британского кабмина Риши Сунак признал поражение и заявил, что уйдет с должности после того, как завершатся формальности для избрания его преемника.
Логотип лейбористской партия Великобритании - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Лейбористская партия Великобритании
Вчера, 11:53

Что известно о новом британском премьере и как он относится к России

Кир Стармер родился 2 сентября 1962 года в Лондоне. До начала политической карьеры занимался юриспруденцией, впоследствии возглавил Королевскую прокурорскую службу. За заслуги в области правосудия был награжден рыцарским орденом и получил титул "сэр".
В 2015-м Стармера избрали депутатом в британский парламент. Занимал в теневом кабинете должность министра по вопросам выхода Британии из ЕС, при этом сам выступал против Brexit. В 2020 году возглавил Лейбористскую партию.
Новый премьер известен своей антироссийской позицией. Так, в деле об отравлении экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в 2006-м он выступал на стороне обвинения, а в деле об отравлении Скрипалей в Солсбери в 2018 году обвинил в произошедшем Москву.
Что касается позиции по конфликту на Украине, то Стармер еще до выборов в парламент успел не раз встретиться с Владимиром Зеленским и пообещал ему поддержку против России в случае прихода к власти.
Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
"Россию не жалует". Кто станет новым премьером Британии
Вчера, 10:45
 
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