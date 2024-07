https://ria.ru/20240705/starmer-1957562380.html

Биография Кира Стармера

Биография Кира Стармера - РИА Новости, 05.07.2024

Биография Кира Стармера

05.07.2024

2024-07-05T09:33

2024-07-05T09:33

2024-07-05T09:33

великобритания

кир стармер

Британский политик, лидер Лейбористской партии Кир Стармер (полное имя – сэр Кир Родни Стармер, Sir Keir Rodney Starmer) родился 2 сентября 1962 года в Лондоне (Великобритания). Вырос в городке Окстед в графстве Суррей. Отец работал слесарем на заводе, мать была медсестрой. С юных лет был увлечен политикой, участвовал в работе организации Молодые социалисты Восточного Суррея.В 1985 году окончил Университет Лидса, где получил степень бакалавра права. В 1986 году окончил аспирантуру в Сент-Эдмунд-Холле Оксфордского университета. В 1986-1987 годах был редактором левого издания Socialist Alternatives.В 1987 году начал адвокатскую практику. Специализировался на правах человека. В числе его дел были судебные процессы по отмене смертной казни в странах Карибского бассейна и Африки, а также был советником по правам человека в полицейском управлении Северной Ирландии. Он также входил в состав юридической группы по так называемому делу "Мак-клевета", защищая активистов Хелен Стил и Дэвида Морриса в связи с написанным ими информационным бюллетенем о сети быстрого питания McDonald's.В 2002 году был назначен королевским адвокатом.В 2008-2013 годах Стармер занимал должность главы Королевской прокурорской службы и директора государственной прокуратуры (DPP).В 2014 году был удостоен рыцарского звания за заслуги перед уголовным правосудием – Ордена Бани (Order of the Bath).В 2015 году впервые был избран депутатом парламента от лондонского округа Холборн и Сент-Панкрас (Holborn and St Pancras) от Лейбористской партии, получив большинство в более чем 17 тысяч голосов. В 2019 году был переизбран с большинством в 27 763 голосов.После ухода с поста лидера лейбористов Эдварда Милибэнда выступал против избрания на его место в 2015 году представителя левого крыла партии Джереми Корбина.В сентябре 2015 года Корбин был утвержден на посту лидера Лейбористской партии, а Кир Стармер вошел в его теневой кабинет в качестве министра по миграции. В 2016 году покинул этот пост, выразив несогласие с проводимым Корбином курсом.В августе – сентябре 2016 года во время инициированной парламентской фракцией попытки избрания нового лидера Лейбористской партии поддержал альтернативную Корбину кандидатуру Оуэна Смита, так и не добившегося успеха.В октябре 2016 года вновь вошел в теневой кабинет Корбина в качестве секретаря по стратегии партии в отношении выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit). Добился внесения в программу партии на всеобщих парламентских выборах 2019 года обещания в случае прихода к власти провести повторный общенациональный референдум по условиям Brexit, противником которого он являлся.4 апреля 2020 года Кир Стармер был избран лидером Лейбористской партии Великобритании, набрав 56,2% голосов в первом туре.На парламентских выборах 2024 года избирательная программа лейбористов включала перезагрузку отношений с Евросоюзом: партия планирует заключить новый пакт о безопасности между Великобританией и ЕС для укрепления сотрудничества и восстановления отношений с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию. Они также будут стремиться к заключению новых двусторонних соглашений. Лейбористы заявили, что их приверженность НАТО как краеугольному камню европейской и глобальной безопасности "непоколебима". Они также пообещали сохранить военную, финансовую, дипломатическую и политическую поддержку Украины со стороны Великобритании. Лейбористы также заявили, что хотят помочь Украине проложить четкий путь к членству в НАТО.Лейбористы заявили, что долгосрочный мир и безопасность на Ближнем Востоке будут в центре внимания партии в ближайшее время. Лейбористское правительство намерено продолжить настаивать на немедленном прекращении огня в Газе, освобождении всех заложников и соблюдении международного права.Лейбористы назвали Соединенные Штаты "незаменимым союзником". Они намерены продолжать работать с Соединенными Штатами "на основе общих ценностей и интересов, в том числе в области экономического сотрудничества, обороны и разведки".По итогам парламентских выборов, прошедших 4 июля 2024 года, Лейбористская партия получает большинство мест в парламенте.По традиции лидер партии, получившей большинство мест в парламенте, формирует правительство Великобритании. Кир Стармер женат, его супруга – адвокат. В семье двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

