https://ria.ru/20240705/leyboristy-1957546152.html
Лейбористы победили на выборах в парламент Великобритании
Лейбористы победили на выборах в парламент Великобритании - РИА Новости, 05.07.2024
Лейбористы победили на выборах в парламент Великобритании
Британская партия лейбористов получила большинство мест в парламенте после подсчета бюллетеней в более чем 70% избирательных округов, сообщает телеканал Sky... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T07:11
2024-07-05T07:11
2024-07-05T11:34
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парламентские выборы в британии – 2024
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Британская партия лейбористов получила большинство мест в парламенте после подсчета бюллетеней в более чем 70% избирательных округов, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные избиркома. Как уточняет телеканал, лейбористы набирают 331 парламентский мандат после подсчета бюллетеней в 474 избирательных округах. На втором месте идет партия консерваторов с 72 креслами, на третьем — либеральные демократы с 45 мандатами. Всего в Великобритании 650 избирательных округов. Для достижения парламентского большинства необходимо получить поддержку в 326 из них. Ранее премьер Великобритании и глава Консервативной партии страны Риши Сунак подтвердил, что покидает пост премьера по итогам выборов в парламент. Он позвонил лидеру лейбористов Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой.
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в мире, великобритания, риши сунак, кир стармер, парламентские выборы в британии – 2024
В мире, Великобритания, Риши Сунак, Кир Стармер, Парламентские выборы в Британии – 2024
Лейбористы победили на выборах в парламент Великобритании
Британская партия лейбористов получила большинство мест в парламенте