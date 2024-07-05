https://ria.ru/20240705/stantsiya-1957534571.html

Крикалев рассказал, кто первым полетит на Российскую орбитальную станцию

Крикалев рассказал, кто первым полетит на Российскую орбитальную станцию - РИА Новости, 05.07.2024

Крикалев рассказал, кто первым полетит на Российскую орбитальную станцию

Первыми на Российскую орбитальную станцию (РОС), развертывание которой начнется в 2027 году, полетят самые опытные космонавты, чтобы испытать новую технику,... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T03:04

2024-07-05T03:04

2024-07-05T03:04

наука

космос - риа наука

сергей крикалев

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

центр подготовки космонавтов

наука

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Первыми на Российскую орбитальную станцию (РОС), развертывание которой начнется в 2027 году, полетят самые опытные космонавты, чтобы испытать новую технику, заявил РИА Новости исполнительный директор "Роскосмоса" по космическим пилотируемым программам и первый космонавт, побывавший на МКС, Сергей Крикалев. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов 2 июля утвердил график развёртывания Российской орбитальной станции, также были подписаны контракты на её постройку и создание кораблей для полётов на станцию на ракете "Ангара" с космодрома Восточный. "Конечно, в первую очередь, как это было и по предыдущим программам, для испытаний новой техники будут использоваться опытные люди", - сказал Крикалев. По его словам, для подготовки космонавтов к полету на Российскую орбитальную станцию в ЦПК им. Ю.А.Гагарина появятся макеты ее модулей. Об этом также говорил начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов в сентябре 2023 года. "Но, кстати, поскольку я был в первой экспедиции на МКС, могу сказать, что к первой экспедиции еще не все тренажеры были готовы. Это, собственно, одна из причин, почему берут наиболее опытных космонавтов, которые могут какую-то картину у себя в голове построить, где-то опираться на свой опыт, где-то на опыт предыдущих полетов", - добавил Крикалев. Развёртывание станции начнётся с запуска научно-энергетического модуля в 2027 году. Он вместе с ещё тремя модулями - универсальным узловым (УУМ), шлюзовым (ШМ) и базовым (БМ), которые запустят до 2030 года, войдёт в ядро станции. На втором этапе в период с 2031 по 2033 годы планируется расширение станции путём стыковки двух целевых модулей (ЦМ1 и ЦМ2). Как полагают в "Роскосмосе", создание РОС позволит обеспечить непрерывное продолжение российской пилотируемой программы после прекращения участия в проекте Международной космической станции, решать задачи научно-технического развития, народного хозяйства и национальной безопасности, не доступных на МКС.

https://ria.ru/20240702/grafik-1956816311.html

https://ria.ru/20240528/kosmos-1948922762.html

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космос - риа наука, сергей крикалев, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, центр подготовки космонавтов, наука