Рейтинг@Mail.ru
США ждут от НАТО заслуживающих доверия планов по росту оборонных расходов - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:38 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/ssha-1957798399.html
США ждут от НАТО заслуживающих доверия планов по росту оборонных расходов
США ждут от НАТО заслуживающих доверия планов по росту оборонных расходов - РИА Новости, 05.07.2024
США ждут от НАТО заслуживающих доверия планов по росту оборонных расходов
США ждут от членов НАТО заслуживающих доверия планов по росту оборонных расходов не ниже двух процентов ВВП, сообщил высокопоставленный представитель Белого... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T23:38
2024-07-05T23:38
в мире
сша
вашингтон (штат)
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969702_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_4ab4f7d7b4657bc1b8854930c059da14.jpg
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. США ждут от членов НАТО заслуживающих доверия планов по росту оборонных расходов не ниже двух процентов ВВП, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома. "Очевидно, что у разных союзников разные обстоятельства. Мы собираемся продолжать настаивать на справедливом распределении бремени и на заслуживающих доверия планах всех союзников, которые еще не выполнили обязательство по 2% (ВВП - ред.)", - заявил он журналистам на спецбрифинге в пятницу, комментируя рост оборонных расходов среди членов альянса. Представитель американской администрации добавил, что в Вашингтоне ждут, что союзники по НАТО представят "заслуживающие доверия планы по достижению этого показателя в ближайшем будущем".
https://ria.ru/20240620/stoltenberg-1954371898.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969702_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_c078df26987eae74d47a03d49060ccb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), нато
В мире, США, Вашингтон (штат), НАТО
США ждут от НАТО заслуживающих доверия планов по росту оборонных расходов

США ждут от членов НАТО планов роста оборонных расходов до двух процентов ВВП

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. США ждут от членов НАТО заслуживающих доверия планов по росту оборонных расходов не ниже двух процентов ВВП, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.
"Очевидно, что у разных союзников разные обстоятельства. Мы собираемся продолжать настаивать на справедливом распределении бремени и на заслуживающих доверия планах всех союзников, которые еще не выполнили обязательство по 2% (ВВП - ред.)", - заявил он журналистам на спецбрифинге в пятницу, комментируя рост оборонных расходов среди членов альянса.
Представитель американской администрации добавил, что в Вашингтоне ждут, что союзники по НАТО представят "заслуживающие доверия планы по достижению этого показателя в ближайшем будущем".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Захарова высмеяла слова Столтенберга о росте расходов НАТО
20 июня, 20:08
 
В миреСШАВашингтон (штат)НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала