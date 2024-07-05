https://ria.ru/20240705/ssha-1957798399.html

США ждут от НАТО заслуживающих доверия планов по росту оборонных расходов

США ждут от НАТО заслуживающих доверия планов по росту оборонных расходов - РИА Новости, 05.07.2024

США ждут от НАТО заслуживающих доверия планов по росту оборонных расходов

США ждут от членов НАТО заслуживающих доверия планов по росту оборонных расходов не ниже двух процентов ВВП, сообщил высокопоставленный представитель Белого... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T23:38

2024-07-05T23:38

2024-07-05T23:38

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вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. США ждут от членов НАТО заслуживающих доверия планов по росту оборонных расходов не ниже двух процентов ВВП, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома. "Очевидно, что у разных союзников разные обстоятельства. Мы собираемся продолжать настаивать на справедливом распределении бремени и на заслуживающих доверия планах всех союзников, которые еще не выполнили обязательство по 2% (ВВП - ред.)", - заявил он журналистам на спецбрифинге в пятницу, комментируя рост оборонных расходов среди членов альянса. Представитель американской администрации добавил, что в Вашингтоне ждут, что союзники по НАТО представят "заслуживающие доверия планы по достижению этого показателя в ближайшем будущем".

https://ria.ru/20240620/stoltenberg-1954371898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), нато