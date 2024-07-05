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США приветствуют консенсус в назначении Рютте новым генсеком НАТО
США приветствуют консенсус в назначении Рютте новым генсеком НАТО - РИА Новости, 05.07.2024
США приветствуют консенсус в назначении Рютте новым генсеком НАТО
США приветствуют консенсус в назначении Марка Рютте новым генеральным секретарем НАТО, он возглавит альянс с 1 октября, сообщил высокопоставленный представитель РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T23:32
2024-07-05T23:32
2024-07-05T23:32
в мире
сша
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. США приветствуют консенсус в назначении Марка Рютте новым генеральным секретарем НАТО, он возглавит альянс с 1 октября, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома. "Конечно, мы приветствуем консенсус вокруг Марка Рютте - нового генерального секретаря, который заступит с 1 октября", - сообщил он журналистам на спецбрифинге в пятницу. Представитель американской администрации добавил, что в Белом доме пока не готовы анонсировать возможную встречу будущего генсека альянса с президентом США Джо Байденом в рамках предстоящего саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне на следующей неделе.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, вашингтон (штат), марк рютте, джо байден, нато
В мире, США, Вашингтон (штат), Марк Рютте, Джо Байден, НАТО
США приветствуют консенсус в назначении Рютте новым генсеком НАТО
США приветствовали консенсус по Рютте, который возглавит альянс с 1 октября