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США приветствуют консенсус в назначении Рютте новым генсеком НАТО

США приветствуют консенсус в назначении Рютте новым генсеком НАТО - РИА Новости, 05.07.2024

США приветствуют консенсус в назначении Рютте новым генсеком НАТО

США приветствуют консенсус в назначении Марка Рютте новым генеральным секретарем НАТО, он возглавит альянс с 1 октября, сообщил высокопоставленный представитель РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T23:32

2024-07-05T23:32

2024-07-05T23:32

в мире

сша

вашингтон (штат)

марк рютте

джо байден

нато

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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. США приветствуют консенсус в назначении Марка Рютте новым генеральным секретарем НАТО, он возглавит альянс с 1 октября, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома. "Конечно, мы приветствуем консенсус вокруг Марка Рютте - нового генерального секретаря, который заступит с 1 октября", - сообщил он журналистам на спецбрифинге в пятницу. Представитель американской администрации добавил, что в Белом доме пока не готовы анонсировать возможную встречу будущего генсека альянса с президентом США Джо Байденом в рамках предстоящего саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне на следующей неделе.

https://ria.ru/20240308/gensek-1931911522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), марк рютте, джо байден, нато