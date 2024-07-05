https://ria.ru/20240705/ssha-1957796697.html

США объявят о "подвижках" в обучении украинских пилотов управлению F-16

США объявят о "подвижках" в обучении украинских пилотов управлению F-16 - РИА Новости, 05.07.2024

США объявят о "подвижках" в обучении украинских пилотов управлению F-16

США на следующей неделе намерены объявить о "подвижках" в вопросе обучения украинских летчиков пилотированию истребителей четвертого поколения F-16, заявил в... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T23:30

2024-07-05T23:30

2024-07-05T23:30

в мире

сша

нато

f-16

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ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. США на следующей неделе намерены объявить о "подвижках" в вопросе обучения украинских летчиков пилотированию истребителей четвертого поколения F-16, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. "Как вам известно, США уже больше года тренируют украинских пилотов управлению истребителями F-16, и мы добились хороших результатов на этом направлении. Я ожидаю, что мы объявим о них на следующей неделе", - сказал чиновник на брифинге, предваряя запланированный на следующую неделю вашингтонский саммит НАТО.

https://ria.ru/20240524/letchiki-1948025702.html

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, нато, f-16