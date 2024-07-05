https://ria.ru/20240705/ssha-1957796697.html
США объявят о "подвижках" в обучении украинских пилотов управлению F-16
США объявят о "подвижках" в обучении украинских пилотов управлению F-16 - РИА Новости, 05.07.2024
США объявят о "подвижках" в обучении украинских пилотов управлению F-16
США на следующей неделе намерены объявить о "подвижках" в вопросе обучения украинских летчиков пилотированию истребителей четвертого поколения F-16, заявил в... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T23:30
2024-07-05T23:30
2024-07-05T23:30
в мире
сша
нато
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441416_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_65ab0bc598e298e4a86bd4bd4d6de6d6.jpg
ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. США на следующей неделе намерены объявить о "подвижках" в вопросе обучения украинских летчиков пилотированию истребителей четвертого поколения F-16, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. "Как вам известно, США уже больше года тренируют украинских пилотов управлению истребителями F-16, и мы добились хороших результатов на этом направлении. Я ожидаю, что мы объявим о них на следующей неделе", - сказал чиновник на брифинге, предваряя запланированный на следующую неделю вашингтонский саммит НАТО.
https://ria.ru/20240524/letchiki-1948025702.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441416_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_34171d41685cd8827fb2ece2d6a2ec3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нато, f-16
США объявят о "подвижках" в обучении украинских пилотов управлению F-16
США на следующей неделе объявят о "подвижках" в обучении украинских пилотов F-16