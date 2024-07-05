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США объявят о "подвижках" в обучении украинских пилотов управлению F-16 - РИА Новости, 05.07.2024
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23:30 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/ssha-1957796697.html
США объявят о "подвижках" в обучении украинских пилотов управлению F-16
США объявят о "подвижках" в обучении украинских пилотов управлению F-16 - РИА Новости, 05.07.2024
США объявят о "подвижках" в обучении украинских пилотов управлению F-16
США на следующей неделе намерены объявить о "подвижках" в вопросе обучения украинских летчиков пилотированию истребителей четвертого поколения F-16, заявил в... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T23:30
2024-07-05T23:30
в мире
сша
нато
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ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. США на следующей неделе намерены объявить о "подвижках" в вопросе обучения украинских летчиков пилотированию истребителей четвертого поколения F-16, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. "Как вам известно, США уже больше года тренируют украинских пилотов управлению истребителями F-16, и мы добились хороших результатов на этом направлении. Я ожидаю, что мы объявим о них на следующей неделе", - сказал чиновник на брифинге, предваряя запланированный на следующую неделю вашингтонский саммит НАТО.
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в мире, сша, нато, f-16
В мире, США, НАТО, F-16
США объявят о "подвижках" в обучении украинских пилотов управлению F-16

США на следующей неделе объявят о "подвижках" в обучении украинских пилотов F-16

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. США на следующей неделе намерены объявить о "подвижках" в вопросе обучения украинских летчиков пилотированию истребителей четвертого поколения F-16, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
"Как вам известно, США уже больше года тренируют украинских пилотов управлению истребителями F-16, и мы добились хороших результатов на этом направлении. Я ожидаю, что мы объявим о них на следующей неделе", - сказал чиновник на брифинге, предваряя запланированный на следующую неделю вашингтонский саммит НАТО.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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В миреСШАНАТОF-16
 
 
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