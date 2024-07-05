https://ria.ru/20240705/ssha-1957725856.html

США отложили совместные военные учения с Грузией

США отложили совместные военные учения с Грузией - РИА Новости, 05.07.2024

США отложили совместные военные учения с Грузией

США отложили совместные военные учения с Грузией из-за пересмотра двусторонних отношений, объявил Пентагон. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:12

2024-07-05T17:12

2024-07-05T19:07

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ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. США отложили совместные военные учения с Грузией из-за пересмотра двусторонних отношений, объявил Пентагон. "США инициировали всеобъемлющий пересмотр двусторонних американо-грузинских отношений. В рамках этого пересмотра США на неопределенный срок отложат учения Noble Partner", — говорится в заявлении. Учения были запланированы на 25 июля — 6 августа.Пентагон пояснил, что принял решение из-за "ложных обвинений", выдвинутых грузинским правительством: Тбилиси якобы обвинил США и другие западные страны в давлении с целью открытия второго фронта против России и участии в двух попытках путча против правящей партии."В такой ситуации правительство США пришло к заключению, что сейчас неподходящее время для проведения широкомасштабных учений в Грузии", — заключили в американском военном ведомстве.При этом там заверили, что продолжат партнерские отношения с Вооруженными силами Грузии.В грузинском Минобороны выразили сожаление в связи с решением Пентагона. Там подчеркнули, что у двух стран есть взаимовыгодные форматы сотрудничества в сфере обороны и безопасности, которые продолжатся, несмотря на перенос сроков учений.В конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о комплексном пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией и новой политике по визовым ограничениям. Поводом стало принятие грузинским парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния". Этот документ предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, получены из-за границы.Процедуры вокруг закона сопровождались массовыми акциями протеста, президент Саломе Зурабишвили отказалась подписать его, но парламент преодолел президентское вето. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси, в ЕС пообещали заморозить заявку Грузии на членство в союзе.В правящей партии Грузии назвали комическим и беспрецедентным решение США пересмотреть отношения, отметив, что политика шантажа и угроз не соответствует духу стратегического партнерства.

https://ria.ru/20240524/gruziya-1948111254.html

https://ria.ru/20240514/front-1945767503.html

https://ria.ru/20240625/sammit-1955198605.html

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в мире, сша, грузия, министерство обороны сша