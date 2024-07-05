https://ria.ru/20240705/ssha-1957725856.html
США отложили совместные военные учения с Грузией
США отложили совместные военные учения с Грузией - РИА Новости, 05.07.2024
США отложили совместные военные учения с Грузией
США отложили совместные военные учения с Грузией из-за пересмотра двусторонних отношений, объявил Пентагон. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:12
2024-07-05T17:12
2024-07-05T19:07
в мире
сша
грузия
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957749758_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e59f143ac79afe75409bc9786a08b062.jpg
ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. США отложили совместные военные учения с Грузией из-за пересмотра двусторонних отношений, объявил Пентагон. "США инициировали всеобъемлющий пересмотр двусторонних американо-грузинских отношений. В рамках этого пересмотра США на неопределенный срок отложат учения Noble Partner", — говорится в заявлении. Учения были запланированы на 25 июля — 6 августа.Пентагон пояснил, что принял решение из-за "ложных обвинений", выдвинутых грузинским правительством: Тбилиси якобы обвинил США и другие западные страны в давлении с целью открытия второго фронта против России и участии в двух попытках путча против правящей партии."В такой ситуации правительство США пришло к заключению, что сейчас неподходящее время для проведения широкомасштабных учений в Грузии", — заключили в американском военном ведомстве.При этом там заверили, что продолжат партнерские отношения с Вооруженными силами Грузии.В грузинском Минобороны выразили сожаление в связи с решением Пентагона. Там подчеркнули, что у двух стран есть взаимовыгодные форматы сотрудничества в сфере обороны и безопасности, которые продолжатся, несмотря на перенос сроков учений.В конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о комплексном пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией и новой политике по визовым ограничениям. Поводом стало принятие грузинским парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния". Этот документ предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, получены из-за границы.Процедуры вокруг закона сопровождались массовыми акциями протеста, президент Саломе Зурабишвили отказалась подписать его, но парламент преодолел президентское вето. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси, в ЕС пообещали заморозить заявку Грузии на членство в союзе.В правящей партии Грузии назвали комическим и беспрецедентным решение США пересмотреть отношения, отметив, что политика шантажа и угроз не соответствует духу стратегического партнерства.
https://ria.ru/20240524/gruziya-1948111254.html
https://ria.ru/20240514/front-1945767503.html
https://ria.ru/20240625/sammit-1955198605.html
сша
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957749758_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_06c0e8dcef5008b7706206ed7fe83baa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, грузия, министерство обороны сша
В мире, США, Грузия, Министерство обороны США
США отложили совместные военные учения с Грузией
Пентагон: США на неопределенный срок отложили совместные учения с Грузией
ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости.
США отложили совместные военные учения с Грузией из-за пересмотра двусторонних отношений, объявил Пентагон
.
"США инициировали всеобъемлющий пересмотр двусторонних американо-грузинских отношений. В рамках этого пересмотра США на неопределенный срок отложат учения Noble Partner", — говорится в заявлении.
Учения были запланированы на 25 июля — 6 августа.
Пентагон пояснил, что принял решение из-за "ложных обвинений", выдвинутых грузинским правительством: Тбилиси якобы обвинил США и другие западные страны в давлении с целью открытия второго фронта против России и участии в двух попытках путча против правящей партии.
"В такой ситуации правительство США пришло к заключению, что сейчас неподходящее время для проведения широкомасштабных учений в Грузии", — заключили в американском военном ведомстве.
При этом там заверили, что продолжат партнерские отношения с Вооруженными силами Грузии.
В грузинском Минобороны выразили сожаление в связи с решением Пентагона. Там подчеркнули, что у двух стран есть взаимовыгодные форматы сотрудничества в сфере обороны и безопасности, которые продолжатся, несмотря на перенос сроков учений.
В конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о комплексном пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией и новой политике по визовым ограничениям. Поводом стало принятие грузинским парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния". Этот документ предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, получены из-за границы.
Оппоненты называют его аналогом российского закона об иноагентах. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.
Процедуры вокруг закона сопровождались массовыми акциями протеста, президент Саломе Зурабишвили отказалась подписать его, но парламент преодолел президентское вето. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси
, в ЕС пообещали заморозить заявку Грузии на членство в союзе.
В правящей партии Грузии назвали комическим и беспрецедентным решение США пересмотреть отношения, отметив, что политика шантажа и угроз не соответствует духу стратегического партнерства.