В США сделали резкое заявление из-за болезненной потери ВСУ
MWM: удары ВС России сильно испортили репутацию танков Abrams
© РИА НовостиТрофейный американский танк M1 Abrams
© РИА Новости
Трофейный американский танк M1 Abrams. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Уничтожение американских танков Abrams на Украине сильно испортило их репутацию во всем мире, пишет Military Watch Magazine.
"Помимо артиллерии, танки “Abrams” в ходе многочисленных боев также понесли потери от беспилотников, ручных противотанковых средств и орудий танков Т-72", — говорится в публикации.
"Помимо артиллерии, танки “Abrams” в ходе многочисленных боев также понесли потери от беспилотников, ручных противотанковых средств и орудий танков Т-72", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что эти инциденты лишь усилили обеспокоенность боевыми качествами этой техники в других странах, поскольку ранее, в 2010-х годах, репутацию танка уже подмочили события в Ираке.
Издание напомнило, что 3 июля российские войска уничтожили еще один танк "Abrams" на Авдеевском направлении. Так, предварительно обнаружив машину с разведывательного беспилотника, артиллеристы группировки войск “Центр” подбили американский танк высокоточным корректируемым снарядом "Краснополь".
Издание напомнило, что 3 июля российские войска уничтожили еще один танк "Abrams" на Авдеевском направлении. Так, предварительно обнаружив машину с разведывательного беспилотника, артиллеристы группировки войск “Центр” подбили американский танк высокоточным корректируемым снарядом "Краснополь".
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