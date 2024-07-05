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В США сделали резкое заявление из-за болезненной потери ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:44 05.07.2024 (обновлено: 12:02 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/ssha-1957606988.html
В США сделали резкое заявление из-за болезненной потери ВСУ
В США сделали резкое заявление из-за болезненной потери ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024
В США сделали резкое заявление из-за болезненной потери ВСУ
Уничтожение американских танков Abrams на Украине сильно испортило их репутацию во всем мире, пишет Military Watch Magazine. "Помимо артиллерии, танки “Abrams”... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:44
2024-07-05T12:02
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Уничтожение американских танков Abrams на Украине сильно испортило их репутацию во всем мире, пишет Military Watch Magazine. "Помимо артиллерии, танки “Abrams” в ходе многочисленных боев также понесли потери от беспилотников, ручных противотанковых средств и орудий танков Т-72", — говорится в публикации. В статье отмечается, что эти инциденты лишь усилили обеспокоенность боевыми качествами этой техники в других странах, поскольку ранее, в 2010-х годах, репутацию танка уже подмочили события в Ираке. Издание напомнило, что 3 июля российские войска уничтожили еще один танк "Abrams" на Авдеевском направлении. Так, предварительно обнаружив машину с разведывательного беспилотника, артиллеристы группировки войск “Центр” подбили американский танк высокоточным корректируемым снарядом "Краснополь".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957574742.html
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в мире, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, Украина
В США сделали резкое заявление из-за болезненной потери ВСУ

MWM: удары ВС России сильно испортили репутацию танков Abrams

© РИА НовостиТрофейный американский танк M1 Abrams
Трофейный американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости
Трофейный американский танк M1 Abrams. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Уничтожение американских танков Abrams на Украине сильно испортило их репутацию во всем мире, пишет Military Watch Magazine.

"Помимо артиллерии, танки “Abrams” в ходе многочисленных боев также понесли потери от беспилотников, ручных противотанковых средств и орудий танков Т-72", — говорится в публикации.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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Вчера, 10:18
В статье отмечается, что эти инциденты лишь усилили обеспокоенность боевыми качествами этой техники в других странах, поскольку ранее, в 2010-х годах, репутацию танка уже подмочили события в Ираке.

Издание напомнило, что 3 июля российские войска уничтожили еще один танк "Abrams" на Авдеевском направлении. Так, предварительно обнаружив машину с разведывательного беспилотника, артиллеристы группировки войск “Центр” подбили американский танк высокоточным корректируемым снарядом "Краснополь".
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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