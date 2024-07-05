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В США сделали резкое заявление из-за болезненной потери ВСУ

В США сделали резкое заявление из-за болезненной потери ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024

В США сделали резкое заявление из-за болезненной потери ВСУ

Уничтожение американских танков Abrams на Украине сильно испортило их репутацию во всем мире, пишет Military Watch Magazine. "Помимо артиллерии, танки “Abrams”... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T11:44

2024-07-05T11:44

2024-07-05T12:02

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Уничтожение американских танков Abrams на Украине сильно испортило их репутацию во всем мире, пишет Military Watch Magazine. "Помимо артиллерии, танки “Abrams” в ходе многочисленных боев также понесли потери от беспилотников, ручных противотанковых средств и орудий танков Т-72", — говорится в публикации. В статье отмечается, что эти инциденты лишь усилили обеспокоенность боевыми качествами этой техники в других странах, поскольку ранее, в 2010-х годах, репутацию танка уже подмочили события в Ираке. Издание напомнило, что 3 июля российские войска уничтожили еще один танк "Abrams" на Авдеевском направлении. Так, предварительно обнаружив машину с разведывательного беспилотника, артиллеристы группировки войск “Центр” подбили американский танк высокоточным корректируемым снарядом "Краснополь".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, вооруженные силы рф, украина