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Российские войска нанесли 23 групповых удара по ВСУ за неделю - РИА Новости, 05.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:53 05.07.2024 (обновлено: 15:14 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/spetsoperatsiya-1957650652.html
Российские войска нанесли 23 групповых удара по ВСУ за неделю
Российские войска нанесли 23 групповых удара по ВСУ за неделю - РИА Новости, 05.07.2024
Российские войска нанесли 23 групповых удара по ВСУ за неделю
За неделю российские военные нанесли 23 удара ракетами и беспилотниками по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:53
2024-07-05T15:14
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
безопасность
россия
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. За неделю российские военные нанесли 23 удара ракетами и беспилотниками по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны."С 29 июня по 5 июля текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", — говорится в сводке.В результате удалось поразить аэродромы, объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий украинского ВПК, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных дронов и безэкипажных катеров, места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения, уточнили в военном ведомстве.В Минобороны рассказали также о ситуации на разных участках фронта.Группировка "Север" за неделю улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение трем бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты и двум бригадам теробороны, а также отразила пять контратак. Потери противника составили почти 1,6 тысячи человек убитыми и ранеными, четыре танка, три боевые бронированные машины, 30 автомобилей, три станции РЭБ и 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 американских гаубиц различных модификаций.Группировка "Запад" освободила село Степовая Новоселовка в Харьковской области, улучшила тактическое положение, нанесла поражение трем механизированным, штурмовой и аэромобильной бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны, отбила 11 контратак. ВСУ потеряли примерно 3580 военнослужащих, танк, семь боевых бронемашин, 29 автомобилей, четыре боевые машины РСЗО "Град", 27 орудий полевой артиллерии, в том числе десять западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов.Южная группировка освободила село Спорное и район Новый в Часовом Яре, нанесла поражение двум механизированным и двум десантно-штурмовым бригадам ВСУ и отразила 18 контратак. Потери противника составили порядка 3845 солдат, четыре танка, 19 боевых бронемашин, в том числе три американских бронетранспортера М113, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Уничтожены также восемь станций РЭБ и 35 полевых складов боеприпасов.Группировка "Центр" освободила три населенные пункта в ДНР: Шумы, Новоалександровку и Новопокровское. Кроме того, российские подразделения нанесли поражение трем механизированным и двум пехотным соединениям ВСУ и двум бригадам теробороны, отразили 38 контратак. Украинская армия потеряла в этих боях почти три тысячи человек, пять танков, 12 боевых бронемашин, в том числе Bradley, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии.Группировка "Восток" улучшила тактическое положение и нанесла поражение двум бригадам ВСУ, двум соединениям теробороны и бригаде Нацгвардии Украины. За неделю она отразила 11 контратак. Потери ВСУ составили около 900 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из них 14 натовских.Группировка "Днепр" нанесла поражение горно-штурмовой бригаде ВСУ и четырем бригадам теробороны. Противник потерял примерно 635 военнослужащих, боевую бронемашину, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 американских гаубиц М777, и семь станций РЭБ. Уничтожено три полевых склада боеприпасов.В течение недели сдались в плен 32 украинских военнослужащих.Силы ПВО сбили два украинских самолета МиГ-29 и один Су-27, пять оперативно-тактических ракет ATACMS, пять управляемых ракет большой дальности "Нептун-МД", 14 крылатых ракет Storm Shadow, семь управляемых авиабомб Hammer, противорадиолокационную ракету HARM, 42 снаряда HIMARS и Vampire и 451 беспилотник. Кроме того, российские военные уничтожили пять и повредили два Су-27 на аэродромах базирования, а также вертолет Ми-24. Силы Черноморского флота ликвидировали три безэкипажных катера.
https://ria.ru/20240705/tsb-1957488219.html
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html
https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956308724.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Российские войска нанесли 23 групповых удара по ВСУ за неделю

Российские военные нанесли 23 удара по аэродромам и предприятиям Украины

© Министерство обороны РФ"Искандер" нанес ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево. Кадр видео
Искандер нанес ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Долгинцево. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. За неделю российские военные нанесли 23 удара ракетами и беспилотниками по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны.
"С 29 июня по 5 июля текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", — говорится в сводке.
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В результате удалось поразить аэродромы, объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий украинского ВПК, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных дронов и безэкипажных катеров, места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения, уточнили в военном ведомстве.
В Минобороны рассказали также о ситуации на разных участках фронта.
Группировка "Север" за неделю улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение трем бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты и двум бригадам теробороны, а также отразила пять контратак. Потери противника составили почти 1,6 тысячи человек убитыми и ранеными, четыре танка, три боевые бронированные машины, 30 автомобилей, три станции РЭБ и 31 орудие полевой артиллерии, в том числе 12 американских гаубиц различных модификаций.
Группировка "Запад" освободила село Степовая Новоселовка в Харьковской области, улучшила тактическое положение, нанесла поражение трем механизированным, штурмовой и аэромобильной бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны, отбила 11 контратак. ВСУ потеряли примерно 3580 военнослужащих, танк, семь боевых бронемашин, 29 автомобилей, четыре боевые машины РСЗО "Град", 27 орудий полевой артиллерии, в том числе десять западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов.
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Южная группировка освободила село Спорное и район Новый в Часовом Яре, нанесла поражение двум механизированным и двум десантно-штурмовым бригадам ВСУ и отразила 18 контратак. Потери противника составили порядка 3845 солдат, четыре танка, 19 боевых бронемашин, в том числе три американских бронетранспортера М113, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Уничтожены также восемь станций РЭБ и 35 полевых складов боеприпасов.
Группировка "Центр" освободила три населенные пункта в ДНР: Шумы, Новоалександровку и Новопокровское. Кроме того, российские подразделения нанесли поражение трем механизированным и двум пехотным соединениям ВСУ и двум бригадам теробороны, отразили 38 контратак. Украинская армия потеряла в этих боях почти три тысячи человек, пять танков, 12 боевых бронемашин, в том числе Bradley, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии.
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение и нанесла поражение двум бригадам ВСУ, двум соединениям теробороны и бригаде Нацгвардии Украины. За неделю она отразила 11 контратак. Потери ВСУ составили около 900 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из них 14 натовских.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
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30 июня, 08:00
Группировка "Днепр" нанесла поражение горно-штурмовой бригаде ВСУ и четырем бригадам теробороны. Противник потерял примерно 635 военнослужащих, боевую бронемашину, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе 13 американских гаубиц М777, и семь станций РЭБ. Уничтожено три полевых склада боеприпасов.
В течение недели сдались в плен 32 украинских военнослужащих.
Силы ПВО сбили два украинских самолета МиГ-29 и один Су-27, пять оперативно-тактических ракет ATACMS, пять управляемых ракет большой дальности "Нептун-МД", 14 крылатых ракет Storm Shadow, семь управляемых авиабомб Hammer, противорадиолокационную ракету HARM, 42 снаряда HIMARS и Vampire и 451 беспилотник.
Кроме того, российские военные уничтожили пять и повредили два Су-27 на аэродромах базирования, а также вертолет Ми-24. Силы Черноморского флота ликвидировали три безэкипажных катера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
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