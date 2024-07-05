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Подполье сообщило об ударе по курируемому британцами центру под Одессой - РИА Новости, 05.07.2024
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07:52 05.07.2024 (обновлено: 09:17 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/spetsoperatsiya-1957548101.html
Подполье сообщило об ударе по курируемому британцами центру под Одессой
Подполье сообщило об ударе по курируемому британцами центру под Одессой - РИА Новости, 05.07.2024
Подполье сообщило об ударе по курируемому британцами центру под Одессой
Российские войска нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в Черноморске, одной из целей был центр подготовки, в котором британские инструкторы занимались... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T07:52
2024-07-05T09:17
специальная военная операция на украине
одесская область
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в Черноморске, одной из целей был центр подготовки, в котором британские инструкторы занимались обучением диверсантов-подводников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег в Одесской области."В 02:00 ночи жители Черноморска проснулись от очень мощного взрыва. По свидетельству наших товарищей, первый взрыв был в направлении "крытого склада". В 02:45 был прилет в направлении центра подготовки моряков "Авант". По данным сопротивления, там британские специалисты подготавливали диверсантов-подводников", — сказал он.По словам подпольщика, там же могла находиться база, откуда безэкипажные катера запускаются в сторону Крыма.Еще один удар пришелся по стоянке грузовиков, перевозивших оружие и боекомплект, добавил Лебедев."В 04:50 был еще один мощный взрыв с детонацией. По направлению к железнодорожной станции. Рядом со станцией есть стоянка для фур, где практически постоянно не менее 20 грузовиков пережидают время до отправки. Дело в том, что вооружение на фурах возят в сопровождении военных или полиции, именно сопровождения и дожидаются водители грузовиков", — пояснил он.Украинские СМИ, со своей стороны, также сообщали о мощном взрыве в Черноморске, но подробности не приводили.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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одесская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
Подполье сообщило об ударе по курируемому британцами центру под Одессой

Подполье: в Одесской области нанесли удар по центру подготовки диверсантов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в Черноморске, одной из целей был центр подготовки, в котором британские инструкторы занимались обучением диверсантов-подводников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег в Одесской области.
"В 02:00 ночи жители Черноморска проснулись от очень мощного взрыва. По свидетельству наших товарищей, первый взрыв был в направлении "крытого склада". В 02:45 был прилет в направлении центра подготовки моряков "Авант". По данным сопротивления, там британские специалисты подготавливали диверсантов-подводников", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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По словам подпольщика, там же могла находиться база, откуда безэкипажные катера запускаются в сторону Крыма.
Еще один удар пришелся по стоянке грузовиков, перевозивших оружие и боекомплект, добавил Лебедев.
"В 04:50 был еще один мощный взрыв с детонацией. По направлению к железнодорожной станции. Рядом со станцией есть стоянка для фур, где практически постоянно не менее 20 грузовиков пережидают время до отправки. Дело в том, что вооружение на фурах возят в сопровождении военных или полиции, именно сопровождения и дожидаются водители грузовиков", — пояснил он.
Украинские СМИ, со своей стороны, также сообщали о мощном взрыве в Черноморске, но подробности не приводили.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияУкраина
 
 
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