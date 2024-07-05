https://ria.ru/20240705/spetsoperatsiya-1957548101.html

Подполье сообщило об ударе по курируемому британцами центру под Одессой

Подполье сообщило об ударе по курируемому британцами центру под Одессой - РИА Новости, 05.07.2024

Подполье сообщило об ударе по курируемому британцами центру под Одессой

Российские войска нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в Черноморске, одной из целей был центр подготовки, в котором британские инструкторы занимались... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T07:52

2024-07-05T07:52

2024-07-05T09:17

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ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в Черноморске, одной из целей был центр подготовки, в котором британские инструкторы занимались обучением диверсантов-подводников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег в Одесской области."В 02:00 ночи жители Черноморска проснулись от очень мощного взрыва. По свидетельству наших товарищей, первый взрыв был в направлении "крытого склада". В 02:45 был прилет в направлении центра подготовки моряков "Авант". По данным сопротивления, там британские специалисты подготавливали диверсантов-подводников", — сказал он.По словам подпольщика, там же могла находиться база, откуда безэкипажные катера запускаются в сторону Крыма.Еще один удар пришелся по стоянке грузовиков, перевозивших оружие и боекомплект, добавил Лебедев."В 04:50 был еще один мощный взрыв с детонацией. По направлению к железнодорожной станции. Рядом со станцией есть стоянка для фур, где практически постоянно не менее 20 грузовиков пережидают время до отправки. Дело в том, что вооружение на фурах возят в сопровождении военных или полиции, именно сопровождения и дожидаются водители грузовиков", — пояснил он.Украинские СМИ, со своей стороны, также сообщали о мощном взрыве в Черноморске, но подробности не приводили.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

https://ria.ru/20240705/udary-1957533892.html

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одесская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина