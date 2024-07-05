В Совфеде прокомментировали победу лейбористов на выборах в Британии
Косачев: после выборов отношение Британии к России и Украине не изменится
© AP Photo / Kin CheungРезультаты экзит-полла на выборах в Британии
© AP Photo / Kin Cheung
Результаты экзит-полла на выборах в Британии. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Отношение Великобритании к России и вопросу поддержки Украины при приходе к власти лейбористов не изменится, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"В том, что касается отношения к России и поддержки Украины, никаких заметных перемен в период наступающего правления лейбористов не последует. Эти темы вообще не были предметом раздора между двумя ведущими партиями перед выборами", - написал Косачев в своем телеграм-канале.
Сенатор назвал "абсолютно предсказуемым" победу лейбористов на выборах в Британии — "с учетом многочисленных провалов за весь период 14-летнего правления консерваторов".
"Причины, прежде всего, внутренние и вполне объективные, и главная – ухудшение жизни людей, первое с 1950-х годов. Сказались рост инфляции и безработицы, негативные последствия брекзита и пандемии, поток нелегальных иммигрантов и развал государственной медицины, которая всегда была предметом гордости британцев. Консерваторы сменили 5 премьер-министров за 8 лет, и эта "кадровая чехарда" не только не привела к решению острых проблем, но еще больше убедила избирателей в том, что у правящей партии явно "короткая скамейка запасных". А некоторые назначения (вроде антирекорда правления Лиз Трасс), как и показные шаги (вроде безумного плана отправки мигрантов в Руанду) выглядели еще и комичными и губительными для репутации власти", - заключил он.
Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии, победившей на выборах в парламент, занимает пост премьер-министра страны и формирует правительство. Ранее премьер Великобритании и глава Консервативной партии страны Риши Сунак подтвердил, что покидает пост премьера по итогам выборов в парламент. Он позвонил лидеру лейбористов Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой.