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В Совфеде прокомментировали победу лейбористов на выборах в Британии - РИА Новости, 05.07.2024
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11:38 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/sovfed-1957605084.html
В Совфеде прокомментировали победу лейбористов на выборах в Британии
В Совфеде прокомментировали победу лейбористов на выборах в Британии - РИА Новости, 05.07.2024
В Совфеде прокомментировали победу лейбористов на выборах в Британии
Отношение Великобритании к России и вопросу поддержки Украины при приходе к власти лейбористов не изменится, считает вице-спикер Совета Федерации Константин... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:38
2024-07-05T11:38
великобритания
россия
украина
константин косачев
лиз трасс
риши сунак
совет федерации рф
парламентские выборы в британии – 2024
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Отношение Великобритании к России и вопросу поддержки Украины при приходе к власти лейбористов не изменится, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. "В том, что касается отношения к России и поддержки Украины, никаких заметных перемен в период наступающего правления лейбористов не последует. Эти темы вообще не были предметом раздора между двумя ведущими партиями перед выборами", - написал Косачев в своем телеграм-канале. Сенатор назвал "абсолютно предсказуемым" победу лейбористов на выборах в Британии — "с учетом многочисленных провалов за весь период 14-летнего правления консерваторов". "Причины, прежде всего, внутренние и вполне объективные, и главная – ухудшение жизни людей, первое с 1950-х годов. Сказались рост инфляции и безработицы, негативные последствия брекзита и пандемии, поток нелегальных иммигрантов и развал государственной медицины, которая всегда была предметом гордости британцев. Консерваторы сменили 5 премьер-министров за 8 лет, и эта "кадровая чехарда" не только не привела к решению острых проблем, но еще больше убедила избирателей в том, что у правящей партии явно "короткая скамейка запасных". А некоторые назначения (вроде антирекорда правления Лиз Трасс), как и показные шаги (вроде безумного плана отправки мигрантов в Руанду) выглядели еще и комичными и губительными для репутации власти", - заключил он. Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии, победившей на выборах в парламент, занимает пост премьер-министра страны и формирует правительство. Ранее премьер Великобритании и глава Консервативной партии страны Риши Сунак подтвердил, что покидает пост премьера по итогам выборов в парламент. Он позвонил лидеру лейбористов Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой.
https://ria.ru/20240705/sunak-1957604778.html
https://ria.ru/20240704/britaniya-1957283023.html
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великобритания, россия, украина, константин косачев, лиз трасс, риши сунак, совет федерации рф, парламентские выборы в британии – 2024
Великобритания, Россия, Украина, Константин Косачев, Лиз Трасс, Риши Сунак, Совет Федерации РФ, Парламентские выборы в Британии – 2024
В Совфеде прокомментировали победу лейбористов на выборах в Британии

Косачев: после выборов отношение Британии к России и Украине не изменится

© AP Photo / Kin CheungРезультаты экзит-полла на выборах в Британии
Результаты экзит-полла на выборах в Британии - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Результаты экзит-полла на выборах в Британии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Отношение Великобритании к России и вопросу поддержки Украины при приходе к власти лейбористов не изменится, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"В том, что касается отношения к России и поддержки Украины, никаких заметных перемен в период наступающего правления лейбористов не последует. Эти темы вообще не были предметом раздора между двумя ведущими партиями перед выборами", - написал Косачев в своем телеграм-канале.
Сенатор назвал "абсолютно предсказуемым" победу лейбористов на выборах в Британии — "с учетом многочисленных провалов за весь период 14-летнего правления консерваторов".
Риши Сунак выступает после завершения выборов в Норталлертоне - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Сунак хочет выступить с речью после поражения на выборах
Вчера, 11:35
"Причины, прежде всего, внутренние и вполне объективные, и главная – ухудшение жизни людей, первое с 1950-х годов. Сказались рост инфляции и безработицы, негативные последствия брекзита и пандемии, поток нелегальных иммигрантов и развал государственной медицины, которая всегда была предметом гордости британцев. Консерваторы сменили 5 премьер-министров за 8 лет, и эта "кадровая чехарда" не только не привела к решению острых проблем, но еще больше убедила избирателей в том, что у правящей партии явно "короткая скамейка запасных". А некоторые назначения (вроде антирекорда правления Лиз Трасс), как и показные шаги (вроде безумного плана отправки мигрантов в Руанду) выглядели еще и комичными и губительными для репутации власти", - заключил он.
Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии, победившей на выборах в парламент, занимает пост премьер-министра страны и формирует правительство. Ранее премьер Великобритании и глава Консервативной партии страны Риши Сунак подтвердил, что покидает пост премьера по итогам выборов в парламент. Он позвонил лидеру лейбористов Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой.
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"Путин был бы рад". В Британии раскрыли, какой "сюрприз" подготовили России
4 июля, 10:17
 
ВеликобританияРоссияУкраинаКонстантин КосачевЛиз ТрассРиши СунакСовет Федерации РФПарламентские выборы в Британии – 2024
 
 
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