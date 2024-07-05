https://ria.ru/20240705/smartfon-1957750430.html

Обзор смартфона realme 12: памяти много не бывает

Обзор смартфона realme 12: памяти много не бывает - РИА Новости, 05.07.2024

Обзор смартфона realme 12: памяти много не бывает

Модный AMOLED экран, камера с оптической стабилизацией и полтерабайта памяти — наверное речь идет о флагмане с шокирующим ценником? Вовсе нет, новый realme 12... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T20:27

2024-07-05T20:27

2024-07-05T20:27

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Модный AMOLED экран, камера с оптической стабилизацией и полтерабайта памяти — наверное речь идет о флагмане с шокирующим ценником? Вовсе нет, новый realme 12 получил опции от старших моделей, оставшись демократичным устройством. С базовой моделью "номерной" линейки realme познакомимся в обзоре РИА Новости.ДизайнНовинка выполнена в строгом дизайне, как говорят в realme, вдохновленным "люксовыми часами". Иными словами, на задней панели массивный круглый камерный блок — отчасти его габариты скрадывает комплектный чехол.В материалах корпуса преобладает пластик, правда, качественный — так, задняя панель достаточной толщины и не прогибается под пальцами. Она имеет матовую текстуру, с центральным кантом, фактуру которого можно ощутить при касании.На правой грани находим кнопку включения и "качельку" регулировки громкости. Сверху — разъем для проводных наушников (что уже становится редкостью), снизу — комбинированный лоток для СИМ-карт и карты памяти.Смартфон доступен в двух цветах: "Голубой рассвет"‎ и "‎Зеленый малахит". Кстати, в realme 12 заявлена пылевлагозащита на уровне IP54 (АЙПИ54).Дисплейrealme 12 достался AMOLED дисплей диагональю 6,67 дюйма с разрешением 1080 x 2400 пикселей, частотой 120 Гц и пиковой яркостью в 2000 нит. Экран занимает 92,65% площади передней панели.Высокая яркость матрицы пригодится не только при просмотре HDR-контента (технология обработки изображений и видео, позволяющая получить более высокий диапазон между самой светлой и самой темной частью картинки) — так, экран realme 12 остается легко читаемым даже под прямыми лучами солнца.Здесь realme применили технологию определения воды на экране, благодаря которой игнорируются фантомные нажатия от капель воды и повышается точность прикосновений мокрыми пальцами. Несмотря на то, что матрица прикрыта закаленным стеклом, поверх него нанесена защитная пленка — мелочь, а приятно.Производительность, коммуникации и софтПлатформой для realme 12 послужил SoC (СоК) от Qualcomm — хорошо известный по "среднему классу" смартфонов Snapdragon 685. Это 8-ядерное решение, изготовленное по 6-нм техпроцессу, с максимальной частотой 2,8 ГГц и видеоускорителем Adreno 610.В бенчмарке AnTuTu смартфон набирает примерно 400 тысяч баллов. По современным меркам немного, но в реальном использовании смартфон ощущается шустрым и отзывчивым.Хоть процессор сам по себе "холодный", realme дополнили его эффективной системой охлаждения с испарительной камерой из нержавеющей стали площадью 4 392 квадратных миллиметра и 12 436 квадратных миллиметров графитового слоя. В результате, 12-й получился смартфоном не склонным к перегревам — даже часовые игровые сессии не приводят к нагреву корпуса более чем в 40 градусов по Цельсию.Компания realme еще в 2023 году одной из первых решила принести в класс недорогих смартфонов объемные накопители — в realme 12 пошли дальше: на старте продаж доступны две конфигурации памяти 8/256 и 8/512 ГБ. Фактически, realme 12 это единственный смартфон дешевле 26 000 рублей, для которого доступны 512 ГБ. В памяти смартфона можно хранить одновременно: 1000 видео, 1000 песен, 10 000 фото, 100 приложений на каждый день и 5 многопользовательских игр.Смартфон обладает полным набором интерфейсов и коммуникаций современного гаджета — от вайфай AC (ЭйСи) до чипа NFC (ЭнЭфСи). Последний получил хитрую антенну, обеспечивающую 360° охват, например, расплачиваясь на кассе, realme 12 можно подносить к терминалу любой стороной."Из коробки" realme 12 работает на новой версии оболочки realme UI 5.0 (ЮАЙ 5.0) на базе Android 14. В ней немало интересных "фишек", вроде подробной кастомизации интерфейса под требования пользователя. Конечно, realme UI остается "легкой" оболочкой, лишенной нагромождения предустановленного софта и встроенной рекламы.КамераНовая модель "номерной" линейки получила основную камеру на основе 50-Мп датчика Sony LYT-600 (Сони ЭлУайТи-600) — сенсор субфлагманского сегмента, который используется, например, в более дорогом realme 12+. И что совсем не ожидаешь увидеть в этом сегменте, так это оптическую стабилизацию, которая использована в линзе апертурой f/1.9.В паре с ним использован 2-мп сенсор глубины, который используется для создания эффектного боке в портретном режиме. Наконец, фронтальная камера может делать фото в максимальном разрешении 16 Мп.Глядя на снимки, полученные с камеры realme 12, трудно сходу угадать класс смартфона, которые их сделал. По балансу цветов, детализации, скорости работы автофокуса — смартфон показывает себя с лучшей стороны. Возможно, на фоне более дорогих моделей ощущается разница в обработке снимков — камера склонна к не слишком естественным тонам, например, неба.Высокое разрешение сенсора позволило реализовать эффективный двукратный цифрозум — такие снимки не отличаются по качеству от 1X, зато предлагают рассмотреть объекты ближе.Смартфону дали поддержку технологии NightEye Engine (ночной режим съемки). И он действительно обеспечивает качественную съемку, когда вокруг мало света: автоматика "вытягивает" тени, очень аккуратно обрабатывая точечные источники света.Звук, безопасность и автономностьВ 2024 году производители стараются наделять стереозвуком практически все смартфоны, минимум, в "среднем классе" — realme 12 не исключение, мультимедийному спикеру "подпевает" разговорный с дополнительными звуководами в верхней грани. Качество весьма неплохое, максимальной громкости хватает с запасом.Подэкранный сканер отпечатка пальцев традиционно для realme сдвинут к нижней рамке экрана — спорное решение с точки зрения эргономики. Впрочем, от этого не пострадал ни точность считывания, ни скорость разблокировки. Есть тут и распознавание лица, основанное на работе селфи-камеры.Емкость аккумулятора realme 12 стандартна по меркам современных смартфонов — 5000 мАч. Энергоэффективная платформа, экономичный AMOLED экран и софтовая оптимизация сделали свое дело: модель способна проработать на одном заряде и полтора дня. Смартфон может "переварить" мощность зарядки в 67 Вт, хотя, что интересно, в комплекте лежит 80 Вт SUPERVOOC (СУПЕРВУК) зарядка. Полная зарядка телефона занимает меньше 50 минут, а 50% заряда он восполняет за 19 минут.ИтогоКомпания realme в очередной раз задает уровень для "народных" смартфонов — 120-гц AMOLED экран, субфлагманская камера с оптической стабилизацией и 512 ГБ памяти в доступной модели.realme 12 уже в продаже во всех магазинах М.Видео.Версия 8/256 ГБ доступна по цене от 21 999 рублей, а топовая конфигурация 8/512 ГБ предлагается от 25 999 рублей.Реклама, ООО "МВМ"; ИНН: 7707548740, erid: F7NfYUJCUneLsXTvC4qVООО "МВМ", 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, 5 этаж, помещение II, комната 3, ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740, КПП 997350001, БИК 044525225.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, москва, м.видео, смартфон, гаджеты