https://ria.ru/20240705/skhron-1957545527.html

В ДНР обнаружили заминированный схрон с оружием

В ДНР обнаружили заминированный схрон с оружием - РИА Новости, 05.07.2024

В ДНР обнаружили заминированный схрон с оружием

Заминированный схрон с оружием обнаружили в Володарском районе ДНР, сообщило УФСБ по республике. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T07:04

2024-07-05T07:04

2024-07-05T07:04

донецкая народная республика

володарский район

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Заминированный схрон с оружием обнаружили в Володарском районе ДНР, сообщило УФСБ по республике. "В ходе оперативно-боевых мероприятий управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике в Володарском районе обнаружен заминированный схрон со взрывными устройствами, заготовленный украинскими диверсионными группами", - сказали в ФСБ. По данным службы, обнаружены гранатомет РПГ-7, восемь ручных гранат, 11 запалов к гранатам, тротиловая шашка, 300 патронов к стрелковому оружию. Отмечается, что схрон был заготовлен в 2022 году украинскими диверсионно-разведывательными группами для последующего проведения террористических актов в ДНР. Изъятые взрывные устройства уничтожены на специализированном полигоне, жертв среди гражданского населения и ущерба инфраструктуре нет.

https://ria.ru/20240703/zaderzhanrie-1957101573.html

https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955536534.html

донецкая народная республика

володарский район

россия

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донецкая народная республика, володарский район, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия