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В ДНР обнаружили заминированный схрон с оружием - РИА Новости, 05.07.2024
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07:04 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/skhron-1957545527.html
В ДНР обнаружили заминированный схрон с оружием
В ДНР обнаружили заминированный схрон с оружием - РИА Новости, 05.07.2024
В ДНР обнаружили заминированный схрон с оружием
Заминированный схрон с оружием обнаружили в Володарском районе ДНР, сообщило УФСБ по республике. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T07:04
2024-07-05T07:04
донецкая народная республика
володарский район
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Заминированный схрон с оружием обнаружили в Володарском районе ДНР, сообщило УФСБ по республике. "В ходе оперативно-боевых мероприятий управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике в Володарском районе обнаружен заминированный схрон со взрывными устройствами, заготовленный украинскими диверсионными группами", - сказали в ФСБ. По данным службы, обнаружены гранатомет РПГ-7, восемь ручных гранат, 11 запалов к гранатам, тротиловая шашка, 300 патронов к стрелковому оружию. Отмечается, что схрон был заготовлен в 2022 году украинскими диверсионно-разведывательными группами для последующего проведения террористических актов в ДНР. Изъятые взрывные устройства уничтожены на специализированном полигоне, жертв среди гражданского населения и ущерба инфраструктуре нет.
https://ria.ru/20240703/zaderzhanrie-1957101573.html
https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955536534.html
донецкая народная республика
володарский район
россия
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донецкая народная республика, володарский район, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Донецкая Народная Республика, Володарский район, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В ДНР обнаружили заминированный схрон с оружием

ФСБ обнаружила в Володарском районе ДНР заминированный схрон с оружием

© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Заминированный схрон с оружием обнаружили в Володарском районе ДНР, сообщило УФСБ по республике.
"В ходе оперативно-боевых мероприятий управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике в Володарском районе обнаружен заминированный схрон со взрывными устройствами, заготовленный украинскими диверсионными группами", - сказали в ФСБ.
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По данным службы, обнаружены гранатомет РПГ-7, восемь ручных гранат, 11 запалов к гранатам, тротиловая шашка, 300 патронов к стрелковому оружию.
Отмечается, что схрон был заготовлен в 2022 году украинскими диверсионно-разведывательными группами для последующего проведения террористических актов в ДНР.
Изъятые взрывные устройства уничтожены на специализированном полигоне, жертв среди гражданского населения и ущерба инфраструктуре нет.
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Донецкая Народная РеспубликаВолодарский районРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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